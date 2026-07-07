La pretemporada arrancará el 13 de julio y hay varios jugadores señalados para marcharse

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El Real Madrid arrancará la pretemporada el próximo 13 de julio. José Mourinho dirigirá su primera sesión en esta segunda etapa en un regreso que estará marcado por la ausencia de los 11 jugadores internacionales que están o han estado en el Mundial 2026. El luso no sólo andará corto de efectivos en estos primeros días, sino que también podría verse obligado a trabajar con algunos jugadores que no entran en sus planes.

Actualmente, la plantilla madridista está formada por 26 futbolistas. Se han ido Dani Carvajal, David Alaba y Dani Ceballos y han llegado Dumfries, Konaté, Bernardo Silva y Marc Cucurella. Además, Mastantuono no podrá tener de nuevo ficha del filial.

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Eso significa que, como mínimo deberá salir un futbolista, pero lo cierto es que en la rampa de salida hay tres. Y los tres señalados, además, deberían estar el próximo lunes en Valdebebas, ya que ninguno ha estado con sus respectivas selecciones en el Mundial.

Los tres señalados para salir del Real Madrid

Las miradas apuntan de manera especialmente a la zaga, ya que Mourinho tiene nada menos que 11 defensas. Teniendo en cuenta que jugará salvo sorpresa con línea de cuatro atrás y que Ferland Mendy está lesionado y sin fecha de vuelta, las cuentas son claras: deben salir dos. Y esos dos son Fran García y Raúl Asencio.

El lateral parece tener clara su marcha y el Betis es uno de los clubes más interesados en su contratación. Por contra, la situación con Asencio está enquistada: tiene contrato y acaba de renovar, pero arrancará el curso nada menos que como quinto central de la plantilla.

La tercera salida obligada apunta a la delantera, donde también hay exceso de jugadores y un claro favorito para marcharse: Franco Mastantuono. El argentino ha estado lejísimos de las expectativas que generó su fichaje y todo invita a pensar que podría salir en calidad de cedido, ya que la competencia en ataque es altísima. De momento, eso sí, no hay nada encauzado y todo apunta a que estará el lunes en Valdebebas.

Además de estos tres, habrá que ver qué sucede con otros futbolistas cuyo futuro está en el aire. No se descarta una salida de Eduardo Camavinga, aunque el jugador quiere salir. Arriba, además, parece difícil que sigan tanto Endrick como Gonzalo García, llamados a solaparse como recurso desde el banquillo.