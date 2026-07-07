María Trigo 07 JUL 2026 - 08:03h.

El presidente de Estados Unidos es objeto de burla en las redes sociales

El error garrafal de Matt Freese provoca el gol más absurdo de lo que va de Mundial y condena a Estados Unidos

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No hay un meme mejor de Donald Trump que el que hicieron los propios jugadores de Bélgica cuando le marcaron su cuarto gol a Estados Unidos y se pusieron a bailar sobre el césped como lo hace él. Pero dejando eso de lado esa imitación del baile, las redes sociales están llenas de imágenes y post de muchos aficionados al fútbol riéndose del presidente de los Estados Unidos tras la goleada (1-4) que le endosaron los belgas para dejarlos fuera del mundial.

Todo esto viene precedido porque Trump llamó a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para que esta dejara sin sanción una tarjeta roja directa a Folarin Balogun, delantero norteamericano, tras la presión ejercida por el político. Una decisión que tuvo un revuelo mundial y que ha propiciado que las redes sociales se ceben con Trump.

Memes sobre Donald Trump

La famosa estatua del Manneken Pis de Bruselas forma parte de muchos memes, pero no son los únicos. Aquí puedes ver una recopilación: