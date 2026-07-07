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Lamine Yamal se va a celebrar la victoria de España con Inés García y desatan la locura entre la afición

Lamine Yamal se va a celebrar la victoria de España con Inés García
Lamine Yamal se va a celebrar la victoria de España con Inés García. ElDesmarque
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Lamine Yamal e Inés García fueron una de las grandes sensaciones de la noche tras la victoria de España frente a Portugal en el Mundial. Ambos salieron juntos del hotel de la selección para celebrar la clasificación y causaron furor entre los aficionados que allí aguardaban. El jugador del Barcelona y su pareja subieron al vehículo entre los gritos de sus seguidores y las peticiones de fotos y autógrafos.

ElDesmarque estuvo presente en medio de la locura por Lamine Yamal e Inés García. En el vídeo superior puedes ver su salida del hotel y la reacción de los aficionados.

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