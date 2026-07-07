Competicion:
Lamine Yamal se va a celebrar la victoria de España con Inés García y desatan la locura entre la afición
Inés García, pareja de Lamine Yamal, pide ayuda a la gente de Dallas por la comida de Estados Unidos: "No puedo más"
Ambos causaron furor a su salida del hotel
Lamine Yamal e Inés García fueron una de las grandes sensaciones de la noche tras la victoria de España frente a Portugal en el Mundial. Ambos salieron juntos del hotel de la selección para celebrar la clasificación y causaron furor entre los aficionados que allí aguardaban. El jugador del Barcelona y su pareja subieron al vehículo entre los gritos de sus seguidores y las peticiones de fotos y autógrafos.
ElDesmarque estuvo presente en medio de la locura por Lamine Yamal e Inés García. En el vídeo superior puedes ver su salida del hotel y la reacción de los aficionados.
- Ni palcos, ni asientos VIP: la madre e Inés García, novia de Lamine Yamal, 'pilladas' celebrando el gol con el resto de aficionados
- La novia de Lamine Yamal entra de lleno en el derbi sevillano: "Betis no sé dónde está"
- Oleada de comentarios machistas contra Inés García, novia de Lamine Yamal, tras mostrar su físico