Lamine Yamal se va a celebrar la victoria de España con Inés García

Pablo Sánchez 07 JUL 2026 - 07:32h.

Inés García, pareja de Lamine Yamal, pide ayuda a la gente de Dallas por la comida de Estados Unidos: "No puedo más"

Ambos causaron furor a su salida del hotel

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Lamine Yamal e Inés García fueron una de las grandes sensaciones de la noche tras la victoria de España frente a Portugal en el Mundial. Ambos salieron juntos del hotel de la selección para celebrar la clasificación y causaron furor entre los aficionados que allí aguardaban. El jugador del Barcelona y su pareja subieron al vehículo entre los gritos de sus seguidores y las peticiones de fotos y autógrafos.