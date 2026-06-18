Basilio García 18 JUN 2026 - 11:24h.

Publica un vídeo en TikTok que ha despertado todo tipo de reacciones en la capital hispalense

Inés García, la novia de Lamine Yamal, tranquiliza con su recuperación antes del debut: “Llega perfecto”

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Inés García es la actual pareja de Lamine Yamal. Desde hace unos meses, la influencer manchega pero afincada en Sevilla y el futbolista del FC Barcelona se han dejado ver juntos en numerosas ocasiones, y en estos momentos los dos se encuentran en Estados Unidos, donde se celebra el grueso del Mundial 2026 y está concentrada la selección española, que ya vela armas para el partido ante Arabia Saudí del próximo domingo.