La novia de Lamine Yamal entra de lleno en el derbi sevillano: "Betis no sé dónde está"
Publica un vídeo en TikTok que ha despertado todo tipo de reacciones en la capital hispalense
Inés García, la novia de Lamine Yamal, tranquiliza con su recuperación antes del debut: “Llega perfecto”
Inés García es la actual pareja de Lamine Yamal. Desde hace unos meses, la influencer manchega pero afincada en Sevilla y el futbolista del FC Barcelona se han dejado ver juntos en numerosas ocasiones, y en estos momentos los dos se encuentran en Estados Unidos, donde se celebra el grueso del Mundial 2026 y está concentrada la selección española, que ya vela armas para el partido ante Arabia Saudí del próximo domingo.
Mientras tanto, un vídeo de Tik Tok de Inés García se ha hecho viral rápidamente, especialmente en la capital hispalense. La influencer hace una broma sobre la eterna rivalidad entre el Sevilla FC y el Real Betis Balompié, en la que parece dejar claro que es más partidaria del club nervionense que del heliopolitano, despertando todo tipo de reacciones. Puedes verlo en el vídeo que encabeza esta pieza.