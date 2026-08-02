David Torres 02 AGO 2026 - 09:10h.

“Soy jugador del Valencia CF y estoy focalizado aquí"

Danjuma se resiste a salir a base de goles con un Valencia que aguanta al Stoke

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ValenciaEl atacante del Valencia CF, Arnaut Danjuma, ha atendido a los medios de comunicación después de empatar (1-1) frente al Stoke City FC en el tercer partido de la pretemporada 26-27. El jugador neerlandés ha sido el autor del gol valencianista y se reivindica como punta y como futbolista que puede aportar cosas a Carlos Corberán a pesar de ser uno de los señalados en la operación salida del Valencia CF que ya desveló ElDesmarque en junio.

Danjuma no sólo no quiere ni oír hablar de una salida del Valencia CF, sino que además, habiéndose convertido en el autor de los tres últimos goles del equipo en pretemporada, se ofrece a dejar la banda para jugar en punta. Cabe recordar que ahí, el Valencia CF, sólo tiene a Hugo Duro, a Umar Sadiq y busca un segundo punta estilo Lucas Beltrán.

“Soy jugador del Valencia CF y estoy focalizado aquí"

Estas han sido las declaraciones de Danjuma tras el choque

Partido

“Yo creo que en la primera parte teníamos mucho el control, hemos jugado muy bien, hemos generado ocasiones para ganar el partido, ellos no han logrado muchas y el gol que han metido ha sido un poco suerte. El resultado es justo”

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Minutos como delantero

“Mis mejores años fueron como delantero, me siento muy cómodo ahí, yo puedo jugar donde me digan, también me siento cómodo como extremo. Como delantero tengo más espacio y puedo encarar más también y aprovechar mi velocidad”.

Futuro

“Soy jugador del Valencia CF y estoy focalizado aquí. El año pasado fue un año duro para nosotros, teníamos más para dar y este año puede ser el año bueno para todos”.

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“Veo al equipo bien, hemos trabajado muy bien esta semana. Me quedo con las buenas sensaciones. Los partidos en la pretemporada no son reales porque llevamos entrenando dos veces al día y los jugadores están más cansados. Confío mucho en el equipo y en lo que podemos hacer”.