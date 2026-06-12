David Torres 12 JUN 2026 - 07:17h.

Los fichajes de verano y alguna vaca sagrada, señalados

Los resultados de la encuesta de ElDesmarque: la afición del Valencia CF dicta sentencia

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ValenciaLa afición del Valencia CF ha hablado. En la encuesta que propuso ElDesmarque sobre qué futbolistas deberían seguir o no en Mestalla, los aficionados que participaron, emitieron sus preferencias sobre qué futbolistas debían formar parte de la plantilla del conjunto valencianista para la 2026-27. Algunos casos como Julen Agirrezabala, Thierry Rendall, Renzo Saravia o Lucas Beltrán eran fáciles porque acababan contrato, pero hay seis jugadores que tienen contrato en vigor y en los que, además, la afición coincide plenamente con la dirección deportiva, en que hay que buscarles acomodo si las ofertas aparecen, en algunos casos, o en toda circunstancia en otros.

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Los seis jugadores del Valencia CF señalados para la Operación Salida

Antes de entrar con detalle en los seis futbolistas marcados en rojo en la operación salida, cabe recordar que el Valencia CF, tal y como adelantó ElDesmarque, parte con una plantilla mermada por las lesiones. La idea, y la obligación federativa, es que, entre las 25 fichas profesionales estén incluidos los cuatro lesionados de larga duración que no empezarán el curso con el equipo. Esto es, Diego López, Sergi Canós, José Copete y Dimitri Foulquier. Además de ellos, la idea es tener tres sub 23 con ficha del filial que acompañen al grupo. Por eso, hay que hacer hueco para los fichajes ante el overbooking que hay en la plantilla.

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A pesar de eso, Foulquier es uno de los primeros señalados. Acaba contrato, en el Valencia CF hay serias dudas de su continuidad y, por eso, buscan dos laterales derechos en el mercado. Uno, del perfil de Meunier o Andrés García, y otro sub 23 para ayudarle.

En la zaga otro señalado y que el Valencia CF, si sale cualquier oferta digna, podría desprenderse es Mouctar Diakhaby . El central sí comenzará la pretemporada con sus compañeros, pero hay serias dudas de su estado y, ante el último año de contrato y su elevada ficha, el club estaría encantado si aparece un traspaso, algo que coincide con lo que piensa la parroquia de Mestalla, que lo tiene sentenciado. Un 82% de los votantes en la encuesta lo traspasaría.

En la medular hay otro señalado como es Baptiste Santamaría . Un 95% de encuestados lo sentenció al igual que hizo Corberán durante la temporada. Sin minutos, con un año de contrato por delante, es como Dani Raba , en el Valencia CF no cuentan y el club los tiene en la rampa de salida.

Como en la rampa de salida se encuentra, a ojos de la afición y de Ron Gourlay y Corberán, el neerlandés Arnaut Danjuma . En su caso, si aparece un club que pague su ficha, el Valencia CF le abrirá la puerta de par en par. Su apuesta no ha resultado lo esperado y, como el club no tuvo que pagar traspaso, no parece complicado encontrarle acomodo, siempre que él esté dispuesto, claro. Es uno de los tres fichajes del verano pasado que están señalados.