David Torres 09 JUN 2026 - 07:17h.

La afición del Valencia CF prescindiría de diez futbolistas de la plantilla de este año

Overbooking en el Valencia CF: Sin espacio para los fichajes

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ValenciaLa temporada se terminó y es la hora de hacer balance. El Valencia CF no entrará en Europa la temporada que viene y confirmará así su período más largo en sus 107 años de historia sin estar en la élite del fútbol europeo. El club ya define su plantilla para la temporada que viene, con 25 fichas y tres más de Tipo B (sub 23). Ha fichado a Aliou Dieng, a De Haas y acaba de renovar a Dimitrievski, pero hay overbooking y hay que dar salidas. La tarea no es sencilla. ElDesmarque ha puesto notas a los futbolistas, la prensa valenciana ha emitido su juicio sobre la temporada, pero faltaba saber la opinión de la afición y esta ha dictado sentencia en la encuesta de ElDesmarque.

Los diez señalados por la afición

Tras más de un millar de votos, la afición tiene claro a qué jugadores no se quedaría en ningún caso: Se trata del portero Julen Agirrezabala; los defensas Mouctar Diakhaby, Thierry Rendall, Renzo Saravia y Dimitri Foulquier; los centrocampistas Baptiste Santamaría, André Almeida, Arnaut Danjuma y Dani Raba y el delantero Lucas Beltrán.

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Los votos sobre la plantilla del Valencia CF

Porteros:

Julen Agirrezabala: No hay debate; el 94% vota para que no se ejerza la opción de compra

Stole Dimitrievski: Justo al revés, el 97% lo renovaría como ha hecho el Valencia

Cristian Rivero: El 66% lo quiere como tercer portero

Defensas:

César Tárrega: Un 78% le dan margen de confianza

Copete: El 62% de los aficionados quieren verlo más

Unai Núñez: El vasco se ganó el favor de Mestalla. Un 78% quieren que siga

Eray Cömert: Pasa el corte, por poco, pero su temporada le vale que la afición sí apueste por él 54%. El club lo ha dejado ir.

Mouctar Diakhaby: La parroquia de Mestalla lo tiene sentenciado. Un 82% le rescindiría el contrato

Gayà: El capitán es intocable para la afición. Un 81% a favor de que se quede

Jesús Vázquez: El joven canterano se ha ganado la confianza de la parroquia y un 90% se lo quedaría

Dimitri Foulquier: Un 92% lo vendería.

Thierry Rendall: El Valencia CF, según su afición, acierta sacándolo. Un 92% no lo habría renovado

Renzo Saravia: El temporero no superó la prueba. Un 81% lo dejaría irse.

Centrocampistas:

Pepelu: El de Denia cumple y Mestalla lo sabe. UN 81% a favor de que siga

Guido Rodríguez: Su renovación es una obligación para la afición. Un 93% está a favor

Baptiste Santamaría: Prácticamente nadie quiere que siga. Un 95% a favor de su marcha

Javi Guerra: Unanimidad. Tiene que seguir (97% a favor de que continúe) El más alto de todos.

Filip Ugrinic: La afición le ve potencial. Un 82% de que siga.

André Almeida: Al contrario que Ugrinic y, a pesar de haber renovado, los lectores de ElDesmarque tienen claro que el mediapunta portugués no puede seguir en el Valencia CF (78%)

Largie Ramazani: El belga cambió la intención de voto. Un 70% se lo quedaría. Su segunda vuelta hace que el Valencia CF quiera ficharlo.

Arnaut Danjuma: Sentenciado. El 77% de la afición le daría salida

Diego López: El asturiano puede con todo y, a pesar de la grave lesión que le dejará muchos meses KO, Mestalla lo quiere de vuelta fuerte. 78% a favor

Luis Rioja: La honradez sobre el campo del andaluz tiene premio. 90% a favor de que siga

Dani Raba: La mayoría de encuestados piensan como el Valencia CF: 81% a favor de que se marche

Hugo Duro: El pichichi se lo gana sobre el césped. 79% a su favor para que siga haciendo goles en Mestalla.

Umar Sadiq: El príncipe de Kaduna convence. 85% a favor de la continuidad del ariete

Lucas Beltrán: Su actitud es encomiable, pero le falta gol. La afición lo sentencia: 75% de votos para que el Valencia no intente quedárselo.

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