Overbooking en el Valencia CF: Sin espacio para los fichajes

El Valencia CF se queda con una ficha libre a un mes de comenzar la pretemporada y está pendiente de Guido, Ramazani y dos o tres fichajes más

El Valencia CF hace oficial la renovación de Stole Dimitrievski pero hay más: el plan con la portería

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Valencia El Valencia CF ha ejecutado la ampliación contractual del portero Stole Dimitrievski por dos temporadas más, por lo que el guardameta de Macedonia del Norte seguirá vinculado al club valencianista hasta junio de 2028. Es el tercer fichaje del club tras haber confirmado antes del período de refuerzos las llegadas de Justin De Haas y Aliou Dieng. Con el meta, el central y el centrocampista, el Valencia CF tiene en plantilla 24 jugadores con contrato profesional. Es decir, a Ron Gourlay, a un mes de comenzar la pretemporada le sobran futbolistas y tiene que dar salidas. La idea del club es tener 25 fichas profesionales y tres del filial o tipo B (sub 23). Está pendiente de Guido Rodríguez, Largie Ramazani y tres o cuatro fichajes más (dos laterales derecho, pivote y delantero).

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Con este panorama, el CEO de fútbol, de viaje por Europa para firmar futbolistas, debe también acelerar las salidas. Cabe recordar que, como avanzó ElDesmarque, la idea del club es darle ficha desde el principio con los cuatro lesionados que no empezarán la temporada: Diego López, Sergi Canós, Dimitri Foulquier y José Copete. Eso, a menos de que rescinda algún contrato, bloquea el margen de maniobra.

Está claro que muchos de estos 24 futbolistas ya saben que están en el mercado, pero el trabajo es encontrarles acomodo o salida, algunos contra su voluntad incluso.

El estado actual de la plantilla del Valencia CF

Pero es que las cuentas no engañan. Por líneas, el Valencia CF tiene con contrato:

Dos porteros : Cristian Rivero (2027) y Stole Dimitrievski (2028)

Cinco centrales*: Mouctar Diakhaby (2027), De Haas (2030), Tárrega (2029), Copete (2029), Cenk Özkaçar (2028).

Tres laterales: José Luis Gayà (2027), Foulquier (2027) y Jesús Vázquez (2028).

Seis centrocampistas: Aliou Dieng (2028), Pepelu (2028), Baptiste Santamaria (2027), Javi Guerra (2029), André Almeida (2029) y Ugrinic (2029)

Cuatro extremos u hombres de banda: Sergi Canós (2027), Arnaut Danjuma (2028), Luis Rioja (2027) y Diego López