David Torres 04 JUN 2026 - 11:03h.

Aún llegará otro meta, la idea es sacar a Vicent Abril cedido

Rivero, Dimitrievski y otro: El Valencia CF busca portero

Compartir







ValenciaAcabó su amistoso con la selección, acabó la temporada y, como ha venido informando ElDesmarque, el acuerdo era total. Entre Stole Dimitrievski y el Valencia CF faltaba únicamente renovar los votos oficialmente y eso es lo que se ha producido este jueves 4 de junio. El club ha hecho oficial la ampliación, siendo este el segundo paso del plan para la portería del Valencia CF futuro. Las condiciones del contrato son sencillas: el club le abona 500.000 euros en concepto de prima de fichaje; firma dos años más (hasta 2028) y, además, le mejora el sueldo.

El Valencia CF lo ha anunciado a través de sus redes sociales con el siguiente comunicado: "El Valencia CF ha ejecutado la ampliación contractual de Stole Dimitrievski por dos temporadas más, por lo que el guardameta de Macedonia del Norte seguirá vinculado al Club hasta junio de 2028. Desde su llegada en 2024, Dimitrievski (Kumanovo, 25/12/1993) ha disputado un total de 33 partidos oficiales con la camiseta del Valencia CF entre LALIGA y la Copa del Rey".

PUEDE INTERESARTE Thierry Rendall encuentra equipo para seguir su carrera

Volverá en pretemporada tras jugar con la selección

Su experiencia y su solidez bajo palos han contribuido al crecimiento competitivo y a la mejora de los resultados del equipo en la segunda parte de esta pasada temporada, dejando la portería a cero en 5 partidos que han supuesto 5 victorias (Getafe CF, Levante UD, CA Osasuna, Sevilla FC y Athletic Club).

PUEDE INTERESARTE Renzo Saravia se despide como el ejemplo de lo que nunca debe volver a pasar: así va la búsqueda en el lateral

Con esta ampliación contractual, el Valencia CF asegura la continuidad del guardameta de 32 años, que tras la finalización de LALIGA ha disputado dos partidos amistosos ante Bosnia y Herzegovina y Turquía con la selección de su país y se incorporará al trabajo junto a sus compañeros tras las vacaciones.

PUEDE INTERESARTE Competencia por Largie Ramazani: la clave para que pueda ficharlo el Valencia CF

El plan de la portería del Valencia CF: Dimitrievski, Rivero y otro

El primer paso para el plan de futuro de la portería del Valencia CF se dio en febrero, cuando renovó a Rivero. A aquellas alturas estaba ya claro que la meta del conjunto de Mestalla sería Dimitrievski, Rivero y otro. Ese otro perfil, de momento, no será Vicent Abril, el meta del filial, internacional en todas las categorías de la selección española y que saldrá cedido en busca de minutos. La idea es encontrar un cancerbero que pueda meterle presión a Dimitrievski pero que no venga con la vitola de titularísimo, como pasó con Julen Agirrezabala. Ahí los perfiles son metas jóvenes con ganas de crecer. En las últimas horas, el diario As apuntaba dos posibles objetivos: Edoardo Motta (21 años), del Atalanta, y Fran Gonzalez (20) del Real Madrid, pero este exigiría por contrato jugar un número determinado de partidos y el Valencia CF no quiere volver a cometer ese error.

De esta lista, según ha podido saber ElDesmarque, se ha caído Antonio Sivera, que se salvó del descenso con el Alavés