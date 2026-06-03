David Torres 03 JUN 2026 - 11:21h.

El nuevo contrato de Stole Dimitrievski le llegará con él fuera de Valencia: sigue trabajando

El Valencia CF lo considera su portero titular, aunque busca otro

Compartir







ValenciaComo ya viene informando ElDesmarque desde el viernes pasado, "lo" de Stole Dimitrievski está hecho, decidido, cerrado y comunicado al jugador. El Valencia CF ejecuta unilateralmente la opción de ampliación de contrato que tenía. Terminó el mes de mayo, cuando acababa el plazo para hacerlo efectivo y así ha sido. El club ha activado la cláusula del contrato que tenía y, además de subirle el sueldo, le paga una cantidad extra a modo de "prima de fichaje".

PUEDE INTERESARTE Ron Gourlay se va de caza por Europa: Ramazani y más

Es una apuesta por Stole Dimitrievski

Falta únicamente anunciar el acuerdo de ampliación, informar e, incluso, 'celebrarlo' con las correspondientes fotos. Puede que eso se produzca más adelante. No en vano, Stole Dimitrievski acaba de empezar sus vacaciones ahora tras haber jugado un último amistoso con su selección. Allí, concentrado, habrá sabido que, en las últimas horas Fabrizio Romano confirmaba lo que es un secreto a voces: le amplían. Lo cierto es que la decisión estaba clara hace semanas como ha venido publicando ElDesmarque, fue comunicada al futbolista y a su agente a principios de esta semana, como explicó el diario As, y ahora entra en vigor. De hecho, el pasado 25 de febrero el club tenía claro su plan para la portería: Rivero, Dimitrievski y otro. Y así va a ser. Esta ampliación es una apuesta firme porque Stole Dimitrievski sea el titular, todo y que pueda llegar otro meta a competir por el puesto.

PUEDE INTERESARTE Thomas Meunier, el veterano lateral derecho que está en el radar del Valencia CF

Las condiciones del contrato de Dimitrievski

El caso es que, aunque durante un tiempo se especuló con la posibilidad de que el Valencia CF renegociara las condiciones de contrato, pero finalmente ha decidido activar lo que había. De esta forma, el futbolista percibirá una prima de fichaje de 500.000 euros; además de un aumento de sueldo ya apalabrado cuando firmó su primer contrato con los de Mestalla y directamente se amplía la relación laboral hasta junio de 2028, cuando el futbolista tendrá 34 años.