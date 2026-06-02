Ron Gourlay se va de caza por Europa

David Torres 02 JUN 2026 - 17:05h.

Tiene previsto viajar a varias ciudades europeas además del Reino Unido

Todos los movimientos que planea el Valencia CF en el mercado de fichajes: ocho llegadas y varias salidas

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ValenciaRon Gourlay, CEO de fútbol del Valencia CF, tras escuchar a Carlos Corberán esta semana, ha planificado ya la plantilla para la temporada que viene y se ha puesto ya manos a la obra. Comenzar en el Nou Mestalla la temporada que vien jugando competiciones europeas es el objetivo que se ha marcado como ineludible el Valencia y, para eso, necesita cerrar operaciones y acometer refuerzos en todas las líneas.

El CEO escocés ha utilizado esta segunda semana tras acabar LALIGA para empezar a moverse. Su plan es cerrar algunos fichajes más antes de que comience la pretemporada como hicieran con Aliou Dieng y Justin De Haas. En ese sentido, Según ha podido confirmar ElDesmarque, el viaje de Ron Gourlay le llevará por varias ciudades de Europa además del Reino Unido, dónde reside.

Asuntos pendientes y con Peter Lim por Europa

El club tiene pendientes cerrar asuntos como presentar una oferta a Andrés García (aunque en el Aston Villa nada saben del Valencia CF todavía ni de este viaje de Ron); concretar la continuidad o no de Guido Rodríguez o ver si el Leeds acepta negociar una salida cómoda de Ramazani. Este último caso sería una de las reuniones que tiene previstas Ron Gourlay, según ha avanzado Tribuna Deportiva. Pero no la única; ya que el viaje del escocés le llevará a otras latitudes. Es Hans Gillhaus, neerlandés, el hombre para Europa del Valencia CF bajo la tutela de Lisandro Isei.

Como dato curioso, es de sobra conocido que Peter Lim está en Europa (París) pero la idea no es encontrarse con el máximo accionista. La teoría dicta que es con Kiat Lim con quien se gestiona el día a día y se planifica la temporada, y que el Valencia CF, como pasó ya en invierno, no necesitó ir a Singapur para acordar el presupuesto ni para poder ampliar el gasto.