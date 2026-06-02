David Torres Valencia, 02 JUN 2026 - 07:17h.

Se ha dejado ver de nuevo, esta vez en Roland Garros

Enrique Riquelme pone de ejemplo de fracaso a Peter Lim en la privatización del Real Madrid: "El modelo del Valencia"

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Mientras Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, lo pone como ejemplo de lo que no debe ser el máximo accionista de un club, y miles de aficionados claman contra él en Valencia, Peter Lim, ajeno a todo sigue de tour por Europa, pero sin pisar la capital del Turia.

El otro día sorprendió a propios y a extraños vestido con un pantalón del Valencia CF en Budapest, en un torneo de pádel previo a la finalísima, y ahora, como se ven en las imágenes que ha ofrecido Roland Garros, el máximo accionista del Valencia CF estaba en primerísima fila del prestigioso torneo de tenis. Con chaleco negro, gafas de sol y a escasos metros del dueño del PSG, Nasser Al-Khelaifi

¿Qué hacía Peter Lim en Roland Garros?

No es que de repente el infausto máximo accionista del Valencia CF se ha vuelto aficionado al tenis. Qué va. Su visita se debía a que estaba acompañando al propio Nasser Al-Khelaifi (Le vendió a Guedes por 40 millones), con el que se precia de tener una buena amistad en su gira triunfal después de que el PSG haya ganado su segunda Champions consecutiva. Así, los jugadores del PSG fueron a Roland Garros antes de incorporarse a sus respectivas selecciones para preparar el Mundial y ofrecer la copa al público galo.

Desiré Doué y Warren Zaïre Emery aportaron la 'orejona' recién conquistada por el París Saint-Germain a la pista central de Roland Garros, aplaudidos por el público que acudía a la jornada de tenis, seguidos de Ousmane Dembélé y Bradley Barcola, que trajeron una segunda copa, la que ganaron el año pasado.

"Roland Garros me trae suerte", dijo Dembélé, que fue el año pasado el encargado en solitario de presentar la copa en el Grand Slam de tierra batida y que posteriormente fue designado Balón de Oro.

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¿Pisará Valencia?

Cabe recordar que, la prueba más evidente de que Peter Lim se ha desconectado del Valencia CF es que lleva sin pisar la capital del Turia hace casi siete años.La última vez de Peter Lim en Mestalla fue un 15 de diciembre de 2019 en un Valencia-Real Madrid. Días después, se dejaría ver en el estadio valencianista. Días antes el club había facilitado una foto suya junto a Anil Murthy presenciando el duelo contra el Ajax de Amsterdam, uno de los últimos de Champions League que ha disputado el Valencia en su historia hasta la fecha. A partir de la pandemia de coronavirus dejó de ver al Valencia CF, al menos en directo. Ni en Mestalla, ni fuera. Su hijo, presidente desde el año pasado, todavía no ha visto a su equipo en directo desde que ostenta el cargo. ¿Vendrá ahora Peter Lim a Valencia?