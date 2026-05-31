David Torres 31 MAY 2026 - 15:29h.

Estuvo en Budapest viendo la final de Champions cuando hace siete años que no viene a Valencia

Miles de valencianistas marchan y se manifestan contra Peter Lim: "Sobran los motivos"

Compartir







BudapestUna semana después de acabar LALIGA, con miles de manifestantes pidiéndole que se vaya, Peter Lim ha reaparecido vestido del Valencia CF. Justo en el momento que su club vuelve a quedarse fuera de Europa, siete temporadas ya, el magnate y máximo accionista del club ha reaparecido en escena junto a su amigo Nasser Al-Khelaifi en Budapest

La sorpresa ha saltado en redes sociales y, al valencianista de a pie le coge desprevenido. No en vano, la última vez de Peter Lim en Mestalla fue un 15 de diciembre de 2019 en un Valencia-Real Madrid. Días después, se dejaría ver en el estadio valencianista. Días antes el club había facilitado una foto suya junto a Anil Murthy presenciando el duelo contra el Ajax de Amsterdam, el último de Champions que ha disputado el Valencia en su historia hasta la fecha. A partir de la pandemia de coronavirus dejó de ver al Valencia CF, al menos en directo. Ni en Mestalla, ni fuera. Su hijo, presidente desde el año pasado, todavía no ha visto a su equipo en directo desde que ostenta el cargo.

PUEDE INTERESARTE Mestalla se despedirá sin Europa: El Valencia CF de Lim supera su peor racha histórica que data del descenso

En la imagen aparece con un pantalón del club, de la marca Puma, pero

Qué hace Peter Lim junto a Nasser Al-Khelaifi vestido del Valencia CF en Budapest y en una pista de pádel

El motivo de la cita, además de presenciar la final de Champions, es un evento de Premier Pádel. "Mientras Budapest se preparaba para albergar la final de la Liga de Campeones de la UEFA, el presidente de Premier Padel y del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, reunió a personalidades de todo el mundo del deporte para un partido de pádel", explica la cuenta oficial. Entre esas personalidades, al margen de Lim, se ve a Matuidi, Tony Parker y Materazzi.

¿Vendrá en verano a ver el pádel a Valencia?

Cabe recordar que este mes de junio, se celebra la primera edición del Valencia Premier Padel P1 con todas las estrellas del circuito mundial confirmadas.

Del 6 al 14 de junio, La Fonteta se convertirá en el epicentro mundial del pádel con más de 25.000 aficionados ya preparados para vivir el espectáculo y, después de ver esta foto, surge la duda si Nasser Al-Khelaifi, flamante ganador de la Champions con el PSG, se acercará a la capital del Turia y si lo acompañará Peter Lim.