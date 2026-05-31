Andrea Esteban 31 MAY 2026 - 13:08h.

Elogió a Luis Enrique y calificó al PSG como "el mejor equipo del mundo"

La cara amarga de la fiesta de la Champions del PSG: insultos a Mbappé y más de 50 detenidos

Compartir







Mikel Arteta compareció visiblemente afectado tras la derrota del Arsenal en la final de la Champions ante el PSG. El técnico español felicitó al conjunto de Luis Enrique, al que calificó como "el mejor equipo del mundo", pero también dejó una clara crítica hacia una de las decisiones arbitrales del partido al reclamar un posible penalti sobre Noni Madueke.

Arteta reclama un penalti sobre Madueke

Una de las acciones que más enfadó al entrenador del Arsenal llegó en la segunda mitad, cuando Madueke cayó dentro del área en una jugada que el colegiado decidió no señalar.

PUEDE INTERESARTE El próximo reto de Luis Enrique: igualar el histórico triplete de Champions del Real Madrid de Zidane

Arteta no ocultó su desacuerdo con la decisión y comparó la acción con el penalti cometido posteriormente por Cristhian Mosquera sobre Kvaratskhelia que terminó convirtiendo Dembélé: "Puede ser fácilmente un penalti. El árbitro ha tomado una decisión y una diferente con Mosquera".

El técnico fue incluso más contundente al valorar la jugada: "He visto todos los penaltis de la competición para saber qué era penalti y qué no era, y este sí era penalti".

PUEDE INTERESARTE Empieza el desmadre en París tras la Champions del PSG: cargas policiales y destrozos

Dolor por la derrota y elogios al PSG de Luis Enrique

Más allá de la polémica arbitral, Arteta reconoció el enorme golpe que supone perder una final que el Arsenal tuvo cerca de conquistar: "Siento mucho dolor. Estuvimos tocando casi la Copa, pero nada".

El entrenador destacó el orgullo que siente por sus futbolistas después de una temporada histórica y aseguró que el equipo deberá utilizar esta derrota como motivación para el futuro: "Hay que digerir este dolor y usarlo como combustible para alimentar nuestro sueño".

Arteta también se rindió al trabajo de Luis Enrique y al potencial de la plantilla parisina: "Lo que ha hecho Luis con el equipo tiene un mérito tremendo".

Además, calificó al PSG como el mejor equipo del planeta en la actualidad: "Deseo felicitar al París. Es el mejor equipo del mundo".

El técnico también explicó la elección de los lanzadores en la tanda de penaltis y confirmó que Gabriel Magalhães pidió asumir el quinto lanzamiento, aunque finalmente terminó enviándolo por encima del larguero para dar el título al conjunto francés.