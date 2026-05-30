Andrea Esteban 30 MAY 2026 - 23:56h.

Las autoridades informaron de más de 50 detenidos y un herido por arma blanca

Luis Enrique se deja llevar por la emoción y desvela sus destinos vacaciones: "Pero cuidado, cuidado

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La histórica segunda Champions League consecutiva del PSG dejó imágenes de euforia en París, pero también escenas de tensión y polémica. Mientras miles de aficionados celebraban el título en las calles de la capital francesa, algunos grupos protagonizaron disturbios, lanzaron insultos contra Kylian Mbappé y obligaron a intervenir a las fuerzas de seguridad.

Mbappé, protagonista inesperado de la celebración

La salida de Kylian Mbappé rumbo al Real Madrid sigue muy presente entre parte de la afición parisina. Durante las celebraciones por la conquista de la Champions, varios seguidores del PSG entonaron cánticos ofensivos dirigidos al delantero francés.

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Los insultos se produjeron en diferentes puntos de la ciudad mientras los aficionados festejaban un título que muchos interpretan como la confirmación definitiva de que el club ha sabido reinventarse tras la marcha de su antigua estrella.

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La conquista europea llega además apenas un año después de la salida del internacional francés, un detalle que muchos aficionados utilizaron para reivindicar el éxito del proyecto liderado por Luis Enrique.

Incidentes, detenidos y enfrentamientos con la policía

La noche también dejó imágenes mucho menos festivas. Cerca del Parque de los Príncipes y en la zona del Trocadero se registraron diversos altercados durante las celebraciones.

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Según las primeras informaciones, se produjeron lanzamientos de fuegos artificiales contra agentes de policía y fue incendiada una zona próxima a la estatua del mariscal Foch, uno de los puntos más concurridos por los aficionados.

Las autoridades tuvieron que intervenir en varios momentos para controlar la situación y evitar que los disturbios se extendieran por otros puntos de la ciudad.

Los primeros balances hablan de más de 50 detenidos y al menos una persona herida por arma blanca durante los incidentes registrados en la capital francesa.

Mientras el PSG celebraba sobre el césped una nueva noche histórica en Europa, las calles de París vivían una cara mucho más amarga de unos festejos que acabaron marcados por los altercados.