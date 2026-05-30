Andrea Esteban 30 MAY 2026 - 19:08h.

Bromeó sobre la ausencia del Real Madrid en la final: "Solo tenemos quince Champions"

Enrique Riquelme se 'cuela' en la final de la Champions con varios autobuses publicitarios

Compartir







Aunque el Real Madrid no está presente sobre el césped del Puskas Arena, Florentino Pérez sí ha sido uno de los grandes protagonistas en los prolegómenos de la final de la Champions League entre PSG y Arsenal. El presidente y candidato a la reelección blanca fue uno de los personajes que más expectación generó a su llegada al estadio de Budapest.

Florentino, protagonista entre leyendas y aficionados

Invitado por la UEFA para asistir a la gran final continental, Florentino Pérez llegó a Budapest acompañado de Anas Laghrari y rápidamente acaparó focos en la zona VIP del estadio.

Antes del encuentro compartió conversación con el presidente de la FIFA, FIFA, Gianni Infantino, además de dos históricos del fútbol europeo como Claude Makélélé y Paolo Maldini.

Sin embargo, donde más llamó la atención fue entre los aficionados. Numerosos seguidores se acercaron para pedir fotografías y autógrafos al dirigente madridista, que se detuvo durante varios minutos para atenderles en los accesos al estadio.

La broma de las 15 Champions y el caso Negreira

Durante su llegada al Puskas Arena, Florentino también dejó una frase que no pasó desapercibida al ser preguntado por una final sin presencia madridista: "No es tan raro una final sin el Madrid, solo tenemos quince Champions".

El presidente blanco coincidió además con Aleksander Čeferin en Budapest, aunque según informa MARCA no aprovechó el encuentro para trasladarle el informe que el club prepara sobre el caso Negreira.

Ese movimiento quedaría aplazado hasta después de las elecciones a la presidencia del Real Madrid, siempre que Florentino sea nuevamente ratificado por los socios.

Mientras tanto, el máximo dirigente madridista volvió a demostrar que sigue siendo uno de los rostros más reconocibles del fútbol europeo incluso en una final donde su equipo no participa.