Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Champions League

Mikel Arteta lanza un aviso antes de la final: “Tenemos la oportunidad de hacer algo que nunca se ha hecho”

Mikel Arteta lanza un aviso antes de la final: “Tenemos la oportunidad de hacer algo que nunca se ha hecho”
Mikel Arteta, en la rueda de prensa previa a la final de la Champions League. eldesmarque.com
Compartir

Mikel Arteta compareció antes de la gran final europea dejando un mensaje ambicioso y cargado de ilusión. El técnico del Arsenal aseguró que su equipo está preparado para intentar hacer historia y conquistar un doblete inédito para el club inglés: “Mañana tenemos la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho nunca”.

El conjunto londinense llega a la final después de conquistar la Premier League 22 años después y ahora busca completar una temporada histórica levantando también la Champions.

PUEDE INTERESARTE

“Estamos aquí porque nos lo hemos ganado”

Arteta quiso destacar el trabajo realizado por su plantilla durante toda la temporada y dejó claro que el Arsenal no ha llegado a la final por casualidad: “La preparación ha sido excelente y muy positiva. Estamos aquí porque nos lo hemos ganado”.

El entrenador español aseguró que el equipo llega con máxima concentración y confianza para afrontar “el partido más grande del fútbol”.

Los elogios de Arteta a Luis Enrique

El técnico ‘gunner’ también tuvo palabras muy elogiosas hacia Luis Enrique, al que definió como una inspiración tanto cuando era jugador como ahora en los banquillos: “Siempre ha sido una referencia para mí”.

PUEDE INTERESARTE
Luis Enrique y Arteta abrazados
Luis Enrique y Arteta abrazados. Cordon Press

Arteta destacó especialmente la identidad futbolística del PSG y la huella que Luis Enrique ha dejado en el conjunto parisino: “Puedes ver su huella, la identidad del equipo y cómo juega”.

PUEDE INTERESARTE

Aunque reconoció el peso táctico de este tipo de partidos, Arteta recordó que las grandes finales terminan dependiendo de los jugadores sobre el césped: “La Champions es muy táctica, pero son los futbolistas los que deciden los partidos”.

El entrenador del Arsenal confirmó además que Jurriën Timber y Noni Madueke están disponibles para la final, mientras que la única baja será la de Ben White.

Arteta, en un partido del Arsenal
Arteta, en un partido del Arsenal. Europa Press
Temas