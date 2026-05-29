Andrea Esteban 29 MAY 2026 - 20:09h.

El técnico destacó que el equipo “se ha ganado” jugar la final

Así está la Champions League 2026/2027: primeros bombos completos, equipos confirmados y posibles rivales

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Mikel Arteta compareció antes de la gran final europea dejando un mensaje ambicioso y cargado de ilusión. El técnico del Arsenal aseguró que su equipo está preparado para intentar hacer historia y conquistar un doblete inédito para el club inglés: “Mañana tenemos la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho nunca”.

El conjunto londinense llega a la final después de conquistar la Premier League 22 años después y ahora busca completar una temporada histórica levantando también la Champions.

“Estamos aquí porque nos lo hemos ganado”

Arteta quiso destacar el trabajo realizado por su plantilla durante toda la temporada y dejó claro que el Arsenal no ha llegado a la final por casualidad: “La preparación ha sido excelente y muy positiva. Estamos aquí porque nos lo hemos ganado”.

El entrenador español aseguró que el equipo llega con máxima concentración y confianza para afrontar “el partido más grande del fútbol”.

Los elogios de Arteta a Luis Enrique

El técnico ‘gunner’ también tuvo palabras muy elogiosas hacia Luis Enrique, al que definió como una inspiración tanto cuando era jugador como ahora en los banquillos: “Siempre ha sido una referencia para mí”.

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Arteta destacó especialmente la identidad futbolística del PSG y la huella que Luis Enrique ha dejado en el conjunto parisino: “Puedes ver su huella, la identidad del equipo y cómo juega”.

Aunque reconoció el peso táctico de este tipo de partidos, Arteta recordó que las grandes finales terminan dependiendo de los jugadores sobre el césped: “La Champions es muy táctica, pero son los futbolistas los que deciden los partidos”.

El entrenador del Arsenal confirmó además que Jurriën Timber y Noni Madueke están disponibles para la final, mientras que la única baja será la de Ben White.