El tifo de la afición del Betis para celebrar la vuelta a la Champions

Álvaro Borrego 23 MAY 2026 - 21:07h.

Como protagonistas, un aficionado bético, el mapa de europa y un lema que reza "vuelves a brillar entre las estrellas"

La lluvia de millones que ingresará el Betis por jugar la Champions League 26/27

Compartir







El Real Betis Balompié volverá a disputar la máxima competición continental 21 años después. Un premio que mantiene entusiasmada a la afición verdiblanca, que volverá a codearse con los mejores clubes de Europa por segunda vez en su historia. Con motivo de este hito los miembros de la Grada Gol Sur 1907 han tenido a bien preparar a contrarreloj un tifo conmemorativo de este hito. El mismo cubría la zona baja de la grada de gol sur y en él aparecía un hincha sosteniendo una bandera verdiblanca, con el mapa de Europa de fondo y una pancarta que rezaba "Vuelves a brillar entre las estrellas", en referencia a esa clasificación para la Champions League.

Un hito que solo había logrado una vez en su historia y que algunas generaciones ni siquiera habían vivido. Fue hace 21 años, cuando disputó la fase de grupos en la 2005/06 tras acabar cuarto la temporada anterior. En aquella ocasión quedó emparejado con el Chelsea y el Liverpool ingleses, y el Anderlecht belga, siendo tercero y cayendo a la Copa de la UEFA.

En esta ocasión, todo apunta a que caerá al bombo 2, y se asegura dos enfrentamientos ante los equipos más grandes del continente, siguiendo un formato liga similar al que ha vivido el club verdiblanco en los dos últimos años, tanto en la Europa League como en la Conference.

Los 25 equipos ya clasificados para la Champions

Bombo 1: Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint Germain, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, FC Barcelona, y Atlético de Madrid. Aún no es seguro, pero todo apunta a que podría completarlo el Liverpool.

PUEDE INTERESARTE El Betis dibuja su pretemporada de Champions

Bombo 2: Borussia Dortmund, Porto, Aston Villa, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven. Todo apunta a que podrían completarlo Roma y Sporting de Portugal.

Bombo 3: Feyenoord, Lille, Leipzig, Nápoles, Villarreal, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.

Bombo 4: Slavia Praga, Stuttgart y RC Lens.