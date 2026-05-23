Diego Páez de Roque 23 MAY 2026 - 17:41h.

Mikel Merino aún no sabe si irá al Mundial con la Selección Española

El consejo de Vicente del Bosque a Luis de la Fuente para el Mundial y su lamento por Raúl y Senna en 2010: "Mientras viva"

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Luis de la Fuente ha dejado claro en varias ocasiones que contará en el Mundial con un grupo muy similar al de sus últimas convocatorias, eso sí, esperando a los múltiples lesionados de la lista previa al torneo más prestigiosos del fútbol.

Entre ellos se encuentra Mikel Merino, un jugador clave para el técnico riojano desde antes incluso de agarrar las riendas de la Selección absoluta. El centrocampista del Arsenal ya ha vuelto a entrenar con sus compañeros después de muchos meses lejos de los terrenos de juego.

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El jugador navarro cayó lesionado a finales de enero y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en febrero. Desde entonces, no ha vuelto a jugar. Los largos plazos de la recuperación le hicieron venirse abajo durante un corto período de tiempo, pero enseguida le dio la vuelta tal y como ha confirmado en una entrevista para MARCA.

Además de no haber podido ayudar a sus compañeros del Arsenal en la segunda mitad de la temporada, el Mundial era el otro gran objetivo que le daba miedo perderse a Mikel Merino. El navarro ya se perdió un Mundial y una Eurocopa por una lesión. "Para un futbolista no hay nada más importante que jugar una cita así con tu selección, y más con este grupo y esta generación. Por eso se me vino todo abajo", reconoció.

La motivación por estar en el Mundial

Asimismo, Mikel Merino también señaló que el poder estar en el Mundial de fútbol que inicia el próximo 14 de junio es la mayor motivación para volver tan fuerte y bien como está ahora.

El goleador contra Alemania en los cuartos de final de la pasada Eurocopa se definió a sí mismo como un "cabezón". "Me gusta trabajar, ponerme objetivos y superar retos. Este era muy grande y, acompañado por mi mujer, mi familia y los servicios médicos del club y de la selección, todo ese esfuerzo ha tenido recompensa".

Aun así, explicó que Luis de la Fuente todavía no le ha confirmado su presencia en el Mundial. "Igual me llama ahora y me comenta algo, pero no tengo ninguna información privilegiada". Esto es algo que pone nervioso a Mikel Merino, pues ya se llevó un duro varapalo en el último Mundial de 2022.

"Mi corazón me lo dijo desde el momento en que me lesioné: “Voy a llegar”. Pero sabía que eso eran más ganas que realidad. Cuando empecé a correr y vi que todo iba bien, ahí sí pensé que podía llegar. Ese fue el momento crítico para comprobar si la operación había sido un éxito", explicó.