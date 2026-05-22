Jorge Morán 22 MAY 2026 - 23:44h.

La UEFA y otras federaciones se han mostrado en contra

La FIFA queda impresionada con el Estadio Bernabéu de cara al Mundial 2030

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Estamos a unas semanas de que arranque el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Un torneo que será el primero con 48 selecciones clasificadas, en lo que supone una revolución. Pero este pequeño paso puede ser tan sólo un avance de lo que ocurra en el futuro, concretamente en el Mundial 2030.

Ese torneo se disputará en España, Portugal y Marruecos. Pero al ser el centenario de la Copa del Mundo, los partidos inaugurales de Uruguay, Argentina y Paraguay se disputarán en sus respectivos países, siendo hasta seis los lugares que albergarán el torneo internacional. Una novedad ante la que no todo el mundo esta de acuerdo.

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El posible desastre del Mundial 2030

Ante la importancia del evento, muchos dirigentes del fútbol se lanzaron con una nueva propuesta en la que pasar de 48 selecciones a 64 en el Mundial 2030. Una propuesta que llegó a Gianni Infantino durante una reunión en Nueva York con representantes de Uruguay, Paraguay y Argentina, con la intención de hacer un torneo más abierto y con más posibilidades para otros países.

Pero según las informaciones de MARCA, esto está destinado al fracaso. Aunque el máximo mandatario de la FIFA escuchó la propuesta, todo se quedó en una idea que tan sólo ha trasladado a otros dirigentes. Y parece que no ha calado del todo. El medio español asegura que la UEFA se ha mostrado totalmente en contra a esta iniciativa, alegando la gran carga de partidos que hay en el calendario futbolístico.

Y no sólo la UEFA. Las informaciones de MARCA apuntan a que otras Confederaciones también se habrían mostrado en contra. Incluso algunas federaciones dentro de la CONMEBOL, quién comenzó con la idea, habrían rechazado esta propuesta. A falta de todavía varios años para que la pelota eche a rodar, todavía hay mucho que cerrar en un torneo que tampoco tiene sede final, con Madrid y Casablanca peleando por albergar el partido más importante de selecciones.