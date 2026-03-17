La RFEF pide a la FIFA que metan Valencia y Vigo como sedes del Mundial 2030

Fran Fuentes 17 MAR 2026 - 00:33h.

Tras caerse Málaga y A Coruña, hay dos huecos libres

A Coruña explica por qué renuncia al Mundial 2030 y el Deportivo anuncia una reforma integral de Riazor

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La polémica por las sedes del Mundial 2030 sigue su curso. Después del constante intercambio de pareceres entre Abel Caballero, alcalde de Vigo, y Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y que las obras del Nou Mestalla se hayan retomado para acoger la Copa del Mundo (amén de los partidos del Valencia CF, por supuesto), finalmente ambas ciudades han sido propuestas para albergar partidos. Aunque de momento Balaídos no cumple con los siete requisitos indispensables para ser seleccionadas, se plantearía una nueva ampliación del estadio vigués para que sea seleccionado.

En este sentido, Isaac Fouto informa de que no es obligatorio suplir las dos sedes que se han caído. Sin embargo, la RFEF ha solicitado de manera formal a la FIFA que incluya las sedes de Valencia (el Nou Mestalla) y Vigo (Balaídos). Será el máximo organismo del fútbol mundial quien decida si estas dos sedes entran o no en el corte final. Y es que Inés Rey ha anunciado de manera oficial que A Coruña se cae como sede del Mundial 2030, por lo que en este momento hay nueve sedes españolas respecto a las once que había desde el primer momento, después de que también se cayera La Rosaleda, estadio del Málaga.

Y es que, aunque no es necesario presentar once sedes, y no es completamente imprescindible sustituir las dos que se han caído, el organismo que rige el fútbol español ha propuesto a Valencia y Vigo como alternativas a las otras dos y así mantener las once sedes para la Copa del Mundo.

En estos momentos, la FIFA se encuentra de visita institucional por las sedes españolas. Este lunes han visitado Las Palmas, mientras que el martes visitarán Sevilla para ver qué tal está el Estadio de La Cartuja. Sin embargo, la comitiva de la FIFA ha cancelado su viaje a La Coruña después de que Inés Rey, alcaldesa de la ciudad gallega, haga oficial la retirada de Riazor como sede para el Mundial 2030.