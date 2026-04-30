Paula Badosa desvela el momento que dejó de ser del FC Barcelona para ser fan del Real Madrid

Saray Calzada 30 ABR 2026 - 20:07h.

Paula Badosa se ha abierto en canal en 'El Camino de Mario' con Mario Suárez

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Paula Badosa ha sido la última invitada a 'El Camino de Mario'. La tenista española acaba de pasar por el Mutua Madrid Open, pero apenas pasó de la primera ronda. La catalana sufre una mala racha de resultados que ella explica en la entrevista con Mario Suárez. En esa charla también habla de otros temas personales y de fútbol. El exjugador del Atlético de Madrid aprovechó para preguntarle de qué equipo era y su respuesta sorprendió.

"Yo era de toda la vida del Barça porque la familia vivió en Barcelona y toda la historia. Y de repente, en 2022 jugó el Real Madrid contra el Manchester City las semifinales de la Champions, que remontó el Madrid. Me invitaron y fue a verlo. Me flipé tanto la remontada, yo que valoro esa mentalidad, yo que soy muy de eso y dije: 'Ahora voy a ser del Real Madrid'. Toda mi gente me quiere matar ahora. Es muy raro lo que he hecho", confesaba entre risas.

Mario Suárez le propuso que el año que viene cuando el Atleti juegue algún partido bueno en casa en Champions pedirá al club que la inviten para ver si cambia de opinión otra vez y se hace colchonera.

Paula Badosa y los comentarios en redes

También habló del tema de las redes sociales y de los comentarios que recibe. "Ahora me afecta mucho menos. Yo muchas veces sufro, intento no meterme mucho, pero ahora es difícil porque te metes en Twitter y salen cosas tuyas", comenzaba diciendo. "No me afecta mucho cuando se ponen a insulta, lo de ojalá te mueras... Todo esto no me duele. Me duele más si veo algún artículo ya más de mí, de mi juego, de mi forma de ser sin conocerme. Entonces ahí me cuesta un poquito más", dijo al respecto.