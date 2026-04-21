Celia Pérez 21 ABR 2026 - 14:36h.

La bielorrusa le tiene la mano a su amiga

Los vaciles de Sabalenka a Paula Badosa en Madrid: "Vamos, mueve esas piernas, chica"

Compartir







La amistad entre Aryna Sabalenka y Paula Badosa es por todos conocida. La bielorrusa y la catalana han mostrado en más de una ocasión en redes sociales la buena relación que les une más allá de las pistas de tenis. Ambas comparte momentos de su vida privada juntas y han forjado una bonita amistad que ha llevado a la número 1 a demostrar de nuevo su apoyo a su amiga.

En Madrid se vuelven a reencontrar en las pistas, ya que Paula Badosa juega el torneo español con una invitación de la organización. Llegó a ser en 2022 la número 2 del mundo, pero actualmente está fuera de las cien primeras, en una situación crítica, y con la intención de salir adelante y superar un mal momento.

PUEDE INTERESARTE Aryna Sabalenka se parte de la risa al contar cómo va a celebrar el título de Indian Wells

"Ella sabe que siempre estoy ahí para lo que necesite. Vamos a ir a cenar, a hablar, y siempre que puedo intento darla consejos. Si pide algo ahí estoy. Realmente espero que vuelva a la cima porque siento que aquí es donde debe estar. Realmente le deseo lo mejor", comentó la tenista de 27 años.

PUEDE INTERESARTE Carlos Alcaraz ve el anillo de compromiso de Aryna Sabalenka y su reacción ya es viral

Sabalenka y su idilio con Madrid

La tenista de Minsk, que este año ya ha ganado en Brisbane, Indian Wells y Miami, buscará en Madrid el cuarto título en el torneo español después de haber ganado en la Caja Mágica en 2021, 2023 y 2025, año que terminó con cuatro títulos -Brisbane, Miami, Madrid y Estados Unidos- y en el que llegó a nueve finales.

La bielorrusa, que mantiene un idilio con Madrid, donde ha jugado cuatro finales, siente que conecta "con la gente". "Siento que me apoyan mucho. Estoy emocionada de volver para sentir la atmósfera del estadio y creo que esa es la clave. Y también la comida, que es increíble. Eso es todo lo que me importa, tener apoyo y buena comida. Hablar español todavía no. Todavía estoy tratando con el inglés. Ese no es mi súper poder, por desgracia", bromeó.