Los vaciles de Sabalenka a Paula Badosa en Madrid: "Vamos, mueve esas piernas, chica"
Sabalenka y Badosa entrenan juntas en Madrid
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El ambiente previo al torneo en Madrid ya deja momentos virales. Aryna Sabalenka y Paula Badosa compartieron entrenamiento en la capital y regalaron una escena llena de humor que ha corrido como la pólvora en redes sociales.
Sabalenka, micrófono en mano… y vaciles
La tenista bielorrusa se grabó durante la sesión, arrancando con entusiasmo: “Hola Madrid, estoy de vuelta, estoy súper, súper feliz de estar de vuelta. ¡Qué turno maravilloso!”.
Pero pronto cambió el tono al fijarse en Badosa, a la que empezó a animar… a su manera: “Aquí puedes ver a Paulita entrenando. ¡Vamos! ¡Mueve las piernas, chica! ¡Acelera más! ¿Qué es eso?”.
Entre risas, Sabalenka insistía desde el fondo de la pista: “¡Sí, sí, vamos, vamos, vamos!”.
Complicidad total antes del Mutua Madrid Open
El vídeo deja claro que la relación entre Sabalenka y Badosa atraviesa un gran momento. Entre bromas y exigencia, ambas afinan su preparación para uno de los torneos más importantes del calendario.
Sabalenka, además, cerró el vídeo con un mensaje cargado de ilusión: “Así que sí, estoy aquí y no puedo esperar para empezar a jugar. ¡Nos vemos pronto!”.
Madrid ya calienta motores… y ellas también.