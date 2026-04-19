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Los vaciles de Sabalenka a Paula Badosa en Madrid: "Vamos, mueve esas piernas, chica"

Paula Badosa y Aryna Sabalenka, juntas
Paula Badosa y Aryna Sabalenka, juntas. EFE
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El ambiente previo al torneo en Madrid ya deja momentos virales. Aryna Sabalenka y Paula Badosa compartieron entrenamiento en la capital y regalaron una escena llena de humor que ha corrido como la pólvora en redes sociales.

Sabalenka, micrófono en mano… y vaciles

La tenista bielorrusa se grabó durante la sesión, arrancando con entusiasmo: “Hola Madrid, estoy de vuelta, estoy súper, súper feliz de estar de vuelta. ¡Qué turno maravilloso!”.

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Pero pronto cambió el tono al fijarse en Badosa, a la que empezó a animar… a su manera: “Aquí puedes ver a Paulita entrenando. ¡Vamos! ¡Mueve las piernas, chica! ¡Acelera más! ¿Qué es eso?”.

Entre risas, Sabalenka insistía desde el fondo de la pista: “¡Sí, sí, vamos, vamos, vamos!”.

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Complicidad total antes del Mutua Madrid Open

El vídeo deja claro que la relación entre Sabalenka y Badosa atraviesa un gran momento. Entre bromas y exigencia, ambas afinan su preparación para uno de los torneos más importantes del calendario.

Sabalenka, además, cerró el vídeo con un mensaje cargado de ilusión: “Así que sí, estoy aquí y no puedo esperar para empezar a jugar. ¡Nos vemos pronto!”.

Madrid ya calienta motores… y ellas también.

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