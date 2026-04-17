Celia Pérez 17 ABR 2026 - 16:19h.

Por segundo año consecutivo por una lesión de muñeca

Jannik Sinner le arrebata a Carlos Alcaraz el Masters de Montecarlo y el número 1

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Carlos Alcaraz ha anunciado este viernes que será baja en el Mutua Madrid Open. El tenista murciano no jugará el Masters 1000 de Madrid sobre tierra batida que comienza el próximo lunes en la Caja Mágica tras no recuperarse de una lesión de muñeca que le hizo retirarse del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofe Conde de Godó hace sólo dos días. En la cita tampoco estará Novak Djokovic, que esta mañana también comunicó su decisión de no participar en el torneo al no estar recuperado de la lesión del hombro derecho que arrastra desde hace algunas semanas.

En un post de Instagram, Carlos Alcaraz ha querido desvelar dicha decisión. "Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial. Gracias por el cariño de siempre y ojalá nos veamos pronto. @mutuamadridopen", escribió.

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Por ahora, está confirmada la presencia del número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, el alemán Alexander Zverez, número tres, y el canadiense Felix Auger-Aliassime, número cinco.

También jugarán en Madrid el resto de jugadores del top diez de la ATP: el estadounidense Ben Shelton (6), el australiano Alex de Miñaur (7), el estadounidense Taylor Fritz (8), el italiano Lorenzo Musetti (9) y el ruso Daniil Medvedev (10), así como el vigente campeón, el noruego Casper Ruud (12).

En categoría femenina, la principal figura en la Caja Mágica será la bielorrusa Aryna Sabalenka, vigente campeona y número uno del mundo, que busca su cuarta corona tras las logradas también en 2021 y 2023.

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Con Sabalenka competirán la kazaja Elena Rybakina, dos de la WTA, la estadounidense Coco Gauff (3) y la polaca Iga Swiatek (4) y la también estadounidense Jessica Pegula (5), entre otras jugadoras que sí estarán.