El puntazo de Carlos Alcaraz que le hizo ganarse los aplausos de Bublik, su rival

Joaquín Anduro 10 ABR 2026 - 18:05h.

Carlos Alcaraz levantó a la grada en Mónaco

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Aleksandr Bublik tampoco ha sido rival para Carlos Alcaraz en el Masters 1.000 de Montecarlo y el murciano ha logrado la victoria número 300 de su carrera para avanzar a semifinales del torneo monegasco. Lo ha hecho con un 6-3 y un 6-0 en poco más de una hora y con puntazos como el que levantó a la grada y por el que incluso recibió los aplausos de su rival.

En el peor momento del partido para el español, con 2-3 para el kazajo en el primer set, Carlitos devolvió todo tipo de golpes del número 11 del ránking ATP, incluyendo una volea, para terminar llevándose el punto desde el final de la pista. La grada del Monte Carlo Country Club se levantó para aplaudir este golpe y también lo hizo Bublik en homenaje a una acción clave ya que, desde ahí, el de El Palmar no cedió un solo juego más.

Finalmente, Carlos Alcaraz se terminaría llevando el partido para completar su triunfo 300 en el circuito ATP convirtiéndose en el tercer tenista de la historia en conseguirlo con menos derrotas, 67, igualando a John McEnroe y sólo por detrás de Rod Laver (55) y Jimmy Connors (63). Su rival en semifinales saldrá del duelo entre el local Valentin Vacherot y el australiano Alex de Miñaur mientras que Jannik Sinner y Alexander Zverev disputarán el otro duelo en la penúltima ronda.

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Carlos Alcaraz, a por más victorias

Carlos Alcaraz se mostró satisfecho con el triunfo ante Alexander Bublik y el nivel ofrecido en el encuentro de cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo, la victoria número 300 en su carrera profesional.

"Estoy muy feliz por mi victoria 300 y espero que vengan muchas más", dijo el vigente campeón del Masters 1000 de Montecarlo al término del encuentro contra Bublik, con el que nunca había jugado.

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Alcaraz destacó el buen nivel mostrado a pesar del inicio irregular donde se situó con 2-0 pero su rival le dio la vuelta y se colocó 3-2.

"Jugué un partido muy bueno y sólido contra un jugador que probablemente es diferente, poco habitual y que no se sabe qué es lo que va a hacer", describió el español. "Estoy contento de haber llegado a semifinales y jugar en ese lugar otra vez aquí. He jugado muy sólido", añadió.

Sobre el partido contra Bublik, Alcaraz destacó el buen arranque aunque desperdició ocasiones de situarse 3-0. "Tuve puntos de rotura en el primer set que no aproveché y perdí un poco la sensación con la pelota y él consiguió más ritmo y estuvo a un buen nivel y jugó buenos juegos".

"Pude salvar algunas situaciones comprometidas y eso me dio confianza y en el segundo set defendí mejor mi juego. Empecé a jugar más agresivo, fui a más y terminé por hacer un partido muy sólido", añadió Alcaraz que por segundo año seguido se sitúa en semifinales del Masters 1000 de Montecarlo