Medvedev pierde la cabeza en Montecarlo: lanza su raqueta, la parte y la tira a la basura

Redacción ElDesmarque Madrid, 08 ABR 2026 - 12:41h.

El tenista ruso ha perdido los nervios durante el partido de segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo contra Berrettini

El lapsus de Carlos Alcaraz al elegir su piloto favorito de la Fórmula 1: "Esto lo cortas"

Compartir







Daniil Medvedev ha vuelto a ser protagonista por algo más que su juego y, durante el partido de segunda ronda del Master 1000 de Montecarlo que enfrentaba al ruso contra Matteo Berrettini, el número 7 del mundo ha perdido los nervios. El encuentro ha finalizado con una victoria a favor del italiano por 2 sets a 0 (6-0, 6-0) y no es la primera vez que el tenista de Moscú explota dentro de una pista de tenis y escenifica su descontento de manera peculiar, pero el enfado de esta vez va a dejar una imagen que va a ser recordada durante mucho tiempo. Hay que reconocer que el ruso, además de ser un gran tenista, es un excelente 'showman' y ver sus encuentros nunca deja indiferente a nadie.

PUEDE INTERESARTE Cuánto cuesta y dónde comprar la camiseta de Carlos Alcaraz de la que todo el mundo habla en Montecarlo

El 'show' de Daniil Medvedev en Montecarlo

Tras perder el segundo juego del segundo set, el tenista ruso ha lanzado su raqueta contra la publicidad que hay detrás de la línea de fondo y después, la ha recogido y la ha estampado contra el suelo hasta cinco veces para conseguir romperla definitivamente. Medvedev ha agarrado lo que quedaba de raqueta y la ha tirado a la basura. Los aficionados que estaban viendo el partido han celebrado cada lanzamiento como si de un punto se tratase. La relación entre la tierra batida y el tenista ruso es algo tóxica y el de Moscú ha declarado en numerosas ocasiones que no disfruta jugando en esta superficie y hoy, en el Masters 1000 de Montecarlo, ha vuelto a demostrar que sigue sin adaptarse a ella.

Daniil Medvedev y la tierra batida

Con la derrota de hoy frente a Matteo Berrettini, es la primera vez que Medvedev pierde por 2 sets a 0 en toda su carrera. Ha ocurrido en la superficie en la que el ruso rara vez ha demostrado su talento. En el Masters 1000 de Montecarlo de hace 3 años, dejó una reflexión sobre la tierra batida: "Personalmente, soy feliz cuando termina la temporada de arcilla. No me gusta la tierra batida, e incluso si gano partidos, prefiero las pistas duras" dijo el actual número 7 del mundo. Dos años después, cuando se estaba disputando el Mutua Madrid Open, el tenista de Moscú cambió levemente de opinión y se mostró confiado con sus opciones en tierra batida: "Me siento cada vez mejor en tierra batida. Así que mi mentalidad es intentar hacer algo realmente grande" aseguró. En 2026, con el inicio de la gira en pistas de arcilla, Medvedev ha perdido en segunda ronda en Montecarlo de manera estrepitosa y volviendo a perder los nervios durante un partido.