Ángel Cotán 25 MAY 2026 - 07:25h.

El capitán sevillista desea que el club vuelva a pelear por grandes objetivos

La planificación deportiva, en juego tras el ‘frenazo’ en el acuerdo de venta con Sergio Ramos

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Entramos en la semana clave por la compra del Sevilla FC. Tras largas semanas de incertidumbre, mensajes y reuniones, el plazo para la firma final de la compraventa finaliza el próximo domingo 31 de mayo. Una vez finalizada la temporada y conseguido el objetivo de la permanencia, todos los focos los acaparan Sergio Ramos y Five Eleven Capital. A la espera de noticias, el capitán del equipo se posiciona.

El pasado domingo, Nemanja Gudelj fue el protagonista del reconocido programa de Canal Sur, Gol a Gol. Allí, el centrocampista defensivo reconvertido a central hizo balance de la difícil temporada que ha vuelto a vivir en el Sevilla, y como no podía ser de otra forma, fue cuestionado por el camero.

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La llegada de Sergio Ramos al Sevilla desde la mirada de Nemanja Gudelj

El internacional serbio conoce de primera mano a Sergio Ramos. De hecho, los defensores hicieron buenas migas en la temporada de regreso del que oposita a liderar al Sevilla en lo institucional. No obstante, del terreno de juego a los despachos hay una enorme diferencia, aunque Gudelj le ve más que preparado.

Al ser cuestionado por la capacidad del laureado futbolista para tomar las riendas del club hispalense, el capitán rojiblanco no duda: "Sí, hombre, sí. Si me preguntas si pienso que Sergio es un líder y puede manejar un club y hacer grandes cosas... yo creo que sí. Sergio tiene esa capacidad, es una buena persona, tiene años en el fútbol del más alto nivel, y obviamente, si eso es un buen paso para él y un buen paso para el club, obviamente yo encantando".

Gudelj solo mira por el bien de la entidad de Nervión y espera que la llegada de nuevas manos a la presidencia sirva para volver la añorada versión campeona del Sevilla: "Yo siempre quiero que el Sevilla vuelva a ser el club que ha sido siempre, para pelear por los títulos, para no tener que pelear ahí abajo lo que estamos haciendo los últimos años... Y si eso es el paso para volver ahí, pues yo encantado, obviamente".