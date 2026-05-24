De Aarón Escandell a Vedat Muriqi: las 'gangas' del descenso que se mueven en el mercado de fichajes

Ángel Cotán 24 MAY 2026 - 11:19h.

Algunos futbolistas han sido relacionados con otros clubes nacionales antes de finalizar el curso

Así quedan los premios Pichichi, Zamora y Zarra de LALIGA EA Sports 2025/26

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A expensas del Villarreal - Atlético de Madrid, LALIGA EA Sports bajó el telón el pasado sábado en una jornada de transistores y muchas emociones dispares. Montilivi acaparó todos los focos con un final de infarto que pudo haber alterado la zona baja, aunque finalmente Osasuna, Levante y Elche festejaron, mientras que Girona y RCD Mallorca cayeron junto al Real Oviedo.

La situación bermellona era muy complicada y el equipo catalán remó para quedarse en la orilla. Dos equipos que a principio de temporada parecían diseñados para otro tipo de batallas deportivas y que acaban cayendo al pozo de LALIGA Hypermotion.

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Conocido el desenlace del descenso en la élite nacional, son varios los futbolistas de Oviedo, Girona y Mallorca que apuntan a moverse en el próximo e inminente mercado de fichajes de verano. Algunos de ellos ya han recibido propuestas.

Las 'gangas' del descenso que se mueven en el mercado de fichajes

Comenzando por el colista. En la complicada temporada del equipo azul ha brillado un Aarón Escandell que ha cosechado 10 porterías a cero este curso con actuaciones muy destacadas bajo palos. Con contrato hasta junio de 2027, el guardameta valenciano acumula intereses en el panorama nacional. En el centro del campo ha destacado Alberto Reina. En su primera temporada en el Carlos Tartiere, el chiclanero ha sido un fijo en el once carbayón gracias a un perfil creativo que escasea en nuestro fútbol. Aún le resta un año de contrato. Y por último, Fede Viñas es otro de los grandes atractivos azules, aunque su situación es diferente. El delantero uruguayo, que reconoció recientemente que quiere seguir en España, regresa al Club León donde tiene contrato en vigor hasta diciembre de 2027.

El proyecto Champions que acabó descendiendo también apunta a generar intereses. En defensa, la fuerte vinculación de Arnau Martínez con el club catalán es un obstáculo, pero a buen seguro recibirá propuestas, sin obviar la opción de un Álex Moreno que sigue teniendo mercado. En el Girona, los focos se concentran en la medular. Ahí destaca la figura de un Azzedine Ounahi que apunta a venta a la espera de aumentar su valor en el próximo Mundial. Iván Martín encarna un caso muy particular, pues está en la agenda del Athletic Club desde hace varios mercados y esta podría ser una oportunidad soñada para los leones. Y todo esto sin olvidar a atacantes como Bryan Gil o Vladyslav Vanat, ambos con contrato hasta 2030.

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Y por último, Mallorca. Los 23 goles de Vedat Muriqi no son ajenos para ningún club, aunque está recibiendo propuestas internacionales de clubes como Galatasaray y Fenerbahçe, como informó Matteo Moretto. En la medular, Samú Costa ha disparado su valor este curso, y aún con contrato hasta junio de 2028, su continuidad en Son Moix se antoja difícil. Jan Virgili, Leo Román o Pablo Torre son otros perfiles que pueden generar interés en el próximo verano.