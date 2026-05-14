Diego Páez de Roque 14 MAY 2026 - 18:13h.

La tercera y cuarta plaza podría decidirse en la última jornada

El Atlético fija la obligación de Julián Álvarez si quiere salir: "Tiene que explicarlo"

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Atlético de Madrid y Villarreal ya no tienen ningún objetivo deportivo en juego. Los dos equipos, hace algunas jornadas, aseguraron su presencia en la Champions League para la temporada 2026/27. Sin embargo, alguno de estos dos clubes podría dejar de ganar una millonada en los dos partidos restantes de LALIGA.

En los últimos meses, los de Diego Pablo Simeone han puesto los huevos en los nidos de la Copa del Rey y la Champions League, alineando a titulares e incluso forzando a jugadores. En LALIGA, han tenido más protagonismo los habituales suplentes e incluso canteranos. Los resultados no fueron los esperados y el Atlético dijo 'adiós' a la competición doméstica antes de tiempo.

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El Villarreal, por su parte, eliminado a las primeras de cambio de la Copa del Rey y Champions League, centró sus esfuerzos en LALIGA, que se han visto recompensados con la presencia en la Liga de Campeones de la temporada que viene.

Aun así, tras la reciente victoria del Atlético en Pamplona y la derrota del Villarreal contra el Sevilla, ha surgido un nuevo objetivo entre ellos para los dos partidos restantes: el tercer y cuarto puesto.

El dinero que se juegan Atlético y Villarreal en LALIGA

Actualmente, los rojiblancos cuentan con 66 puntos en la clasificación por los 69 del Villarreal. Si ambos conjuntos ganan su partido del fin de semana, todo se decidirá en el estadio de La Cerámica, donde Atlético y Villarreal se enfrentarán con 3 puntos de diferencia, por lo que si los de Simeone se llevan la victoria, terminarían terceros en LALIGA.

¿Qué diferencia hay entre quedar tercero y cuarto? A nivel deportivo, ninguna. Ambos equipos están clasificados para la Champions League y los clubes que jugarán la próxima Supercopa de España ya están definidos (Barcelona y Real Madrid vía LALIGA y Real Sociedad y Atlético vía Copa del Rey).

Sin embargo, sí hay una gran y notable diferencia económica. Todos los equipos de LALIGA ganan un total de 32,3 millones de euros fijos por derechos de televisión. Sin embargo, a estos hay que sumarles una cantidad mayor según el Real Decreto Ley 5/2015, pues los equipos con mejor puesto en LALIGA deben ingresar más dinero. Según una estimación realizada por el diario AS, la diferencia entre quedar tercero (41,99 millones) y terminar cuarto (35,5 millones) es de prácticamente 6,5 millones de euros, la cantidad que ahora mismo está en juego entre el Atlético de Madrid y el Villarreal.