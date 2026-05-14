La afición del Athletic no da crédito por la carambola que les mandaría a Segunda: "Es imposible"

Ángel Cotán 14 MAY 2026 - 09:15h.

Nueva derrota que aumenta el malestar rojiblanco

Quique Sánchez-Flores responde a la adulteración en LALIGA y quiere un cambio: "La fase final"

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El Athletic Club volvió a caer en esta LALIGA EA Sports y ya son dieciocho encuentros perdidos. Solo el Real Oviedo, ya descendido, ha perdido el mismo número de partidos que el equipo de Ernesto Valverde. Ante un RCD Espanyol que se jugaba la vida, el equipo rojiblanco fue incapaz de ver portería y ya ve como equipos como el Sevilla FC le pisan los talones.

Con 44 puntos en su casillero y seis por disputar, la clasificación europea se complica en demasía para los bilbaínos. La victoria del Getafe CF limita sus opciones, sin tener en cuenta que la Real Sociedad aún debe disputar su encuentro esta jornada.

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Aunque el problema no es ese. Bilbao amanece este jueves con cierta incertidumbre sobre el futuro más inmediato de su equipo. Los pupilos del Txingurri no terminan de espantar al fantasma del descenso a LALIGA Hypermotion y hay una carambola que deja a sus aficionados sin palabras.

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La inusual carambola que condenaría al Athletic Club a Segunda

El fútbol siempre tiene preparado un giro más, pero la opción que condenaría al Athletic al descenso a la categoría de plata es altamente improbable. Eso sí, posible. Mientras la posibilidad esté ahí, un amplio sector de la hinchada rojiblanca cruzará los dedos por un triunfo que evite estar pendiente de los resultados de la zona baja.

¿Podría bajar el Athletic con 44 puntos? Sí. ¿Y con 45 puntos? Una carambola provocaría el descalabro de los leones en un final de temporada de infarto en San Mamés. En sus pronósticos, el perfil especializado en información del club bilbaíno Athletic Xtra comparte esta remota posibilidad.

El triunfo del Deportivo Alavés ha permitido que esta opción exista, aunque un pinchazo del Girona este mismo jueves acabaría con ella. La afición del Athletic no da crédito ante esta carambola: