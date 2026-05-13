Asís Martín 13 MAY 2026 - 22:37h.

Los de Ernesto Valverde reciben el domingo al Celta en la Catedral a las 19.00 horas

El Athletic resucita al Espanyol en Cornellá y se mete de lleno al lío (2-0)

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BilbaoLas palabras de los responsables rojiblancos de dar la cara tras la derrota del Athletic Club en Cornellá, ante un RCD Espanyol que llevaba ¡más de cuatro meses sin ganarle a nadie en LaLiga!, fueron claras y rotundas.

El conjunto bilbaíno no está salvado matemáticamente con 44 puntos y a falta de dos partidos, seis puntos por jugarse, ante el RC Celta de Vigo en Bilbao y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, hay que sacar por lo menos un punto para desterrar cualquier tipo de agobio.

Eso no eliminaría el enfado de una afición que está cariacontecida con una temporada espantosa, de la que según Ernesto Valverde "llevo cuatro o cinco meses avisándolo y me han criticado mucho por eso" espetaba el Txingurri a los periodistas.

Habrá que ver si Yuri Berchiche (peroné) y Dani Vivian (tobillo) se recuperan de aquí al domingo para medirse a los gallegos

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El Athletic lleva 18 derrotas y va a tener que apechugar sin Nico Williams ni Oihan Sancet

Un equipo que tiene el presupuesto más alto de la historia, cuatro campeones de Europa en sus filas y que empezaba la campaña con cuatro competiciones, incluido el regreso a la UEFA Champions League 11 años después, está echando cuentas por no tener que jugarse el descenso ante el conjunto de Álvaro Arbeloa y Florentino Pérez en la última jornada.

En esa tesitura, comentaba en Barcelona Unai Simón que "tenemos que ir a por todas este domingo en San Mamés, junto al apoyo de nuestra afición para ganarle al Celta".

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Un mensaje que, pese al enfado, rápidamente ha calado entre la afición rojiblanca que, no cabe duda, va a ir con todo ante el conjunto celeste de Claudio Giraldez, si bien probablemente aunque se empate o gane y se cierre matemáticamente la salvación, todo ello pueda acabar con una fuerte bronca y pitada en la Catedral.

Es lo que se ha merecido el equipo, directiva y cuerpo técnico en un año que seguramente pasará la historia. Esperemos que no por ser una tragedia, como dijo el propio cancerbero de Murgia al acabar en tierras catalanas.