Asís Martín 13 MAY 2026 - 20:55h.

Valverde se va de la mano con Iñigo Lekue: "El Athletic debe estarle agradecido"

Así puntuamos a los de Ernesto Valverde en el partido ante los pericos en Cornellá

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BilbaoEl miércoles nos ha 'regalado' el duelo que se ha disputado en Cornellá el Prat de la jornada 36 de LaLiga EA Sports que ha enfrentado al Athletic Club de Ernesto Valverde con el RCD Espanyol de Manolo González, rival que llevaba 18 citas sin ganar... hasta que llegó el equipo-aspirina e hizo el canelo.

Los leones, que venían de sufrir un fuerte coscorrón ante el Valencia en San Mamés y tenían las bajas de Nico Williams, Yuri Berchiche y Oihan Sancet, han sucumbido de nuevo para acabar cayendo con un marcador de (2-0) gracias al gol de Pere Milla, que ya mojó también en Bilbao y el final de Kike García.

Unai Simón (6'5): el portero internacional de Murgia ha tenido la complicada tarea de intentar dejar la portería a cero pero este año escasean y tampoco se pudo. Se midió a su amigo Marko Dmitrovic y ha vestido de 'negro Iribar' esta tarde. Ha sacado una buena mano en el 20' a Romero y otro en el 32' a Roberto... aunque casi la arma parda en el 45' con una salida alocada. Tras encajar el 1-0 sin culpabilidad suya al menos sacó otro cabezazo de Cabrera.

Jesús Areso (5'5): el lateral de Cascante ha vuelto al once, lo que es noticia, y ha tenido una nueva oportunidad -2 meses y pico después- en un año gafado para él. Ha tenido que compartir banda con Iñaki Williams y ha tenido que hacer una buena cobertura casi en el saque inicial. Ha estado más suelto y ha hecho algunas subidas. Cambiado en el 70

Daniel Vivian (4'5): el 'Teniente' de Gasteiz ha vuelto a hacer de pareja con Laporte pese a su grave fallo ante Sadiq Umar en San Mamés, ha tenido alguna opción en un córner que remataba mal y se ha hecho daño en el tobillo para el 25' por un pisotón de Urko. Cambiado en el descanso, se le vio con una bolsa de hielo en el banquillo y con cara de dolor.

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Aymeric Laporte (6): el 'Mariscal' de Agen es el intocable para Ernesto y ha sido el jefe de la zaga saliendo mucho a ayudar a la banda de un a veces superado Adama. Ha estado muy metido, ha sacado un balón muy peligroso en el 22'. Casi marca en en el 38' ABP pero dio su envío en el larguero.

Adama Boiro (3'5): el zurdo de Dakar ha entrado al once por la baja de Yuri Berchiche y ha vuelto al foco (es uno de los que nunca salen de ahí como Lekue o Vesga) y ha sufrido porque le buscaron constantemente la espalda, aunque también hizo algún buen cruce.

Iñigo Ruiz de Galarreta (7): el centrocampista de Eibar ha vuelto al equipo tras faltar ante el Valencia por su segunda paternidad y ha dejado constancia de su clase en el primer tiempo con un pase a Berenguer y otro a Adama. Estaba en todas las jugadas potables realmente. Cambiado en el 62

Alex Rego (4): el mediocentro de Bilbao, un currante nato que progresa al ralentí, ha sido la pareja de Galaxy ante los pericos y ha sufrido con la posesión local sin ser capaz de intervenir con balón.

Alex Berenguer (4'5): el 'Ferrari' de Barañain ha dado descanso a Guru y ha empezado entre el extremo y el mediocampo (ya que Maroan ha vuelto pero ha perdido el favor del míster) donde ha ejercido de centrocampista con un 4-3-3. Ha buscado el gol de cabeza en el 12' y se cascó una bonita chilena en el 31', pero se le fue muy lejos.

Unai Gómez (6): buen partido del 'Stallone' del Athletic, uno de los eternamente discutidos, quien ha tomado sin Oihan Sancet la mediapunta para aportar currelo, presión y apoyo a los dos mediocentros. Y más. Ha sido el primero en rematar, peinó la pelota que fue al larguero en el 38' y en el 45' chutó al palo en una jugada que podo ser penalti por mano. Por arriba ha dado guerra a los centrales. Cambiado en el 78

Robert Navarro (4): el 'Relámpago' catalán ha vuelto a ser titular, aunque no estuvo fino ante los che, y ha hecho de Nico pero ha empezado atascado en sus jugadas sin ser capaz de crear peligro ni generar opciones.

Iñaki Williams (4): la 'Pantera Negra' ha sumado ya sus 508 partidos oficiales y ha superado así desde hoy a Markel Susaeta en la lista histórica (7º). Si juega ante Celta y Madrid pillará a Don Andoni Iraola. Hoy el capitán ha trabajado y se ha movido a tope pero es que no ha intervenido casi en acciones de peso. Cambiado en el 62

Los suplentes del Athletic Club frente al Espanyol: los 5 cambios de Ernesto Valverde en Cornellá

Yeray Álvarez (5'5): sale por un tocado Vivian en el descanso. Fuerte e intenso como siempre aunque Pere Milla le ganó la partida en el 1-0.

Gorka Guruzeta (sc): sale por Iñaki Williams. Casi marca de cabeza en el 80'.

Mikel Jauregizar (sc): sale por Ruiz de Galarreta. Nada más salir robó y chutó a puerta.

Andoni Gorosabel (sc): sale por Areso.

Nico Serrano (sc): sale por Unai Gómez.