Osasuna, Athletic y Barça, los otros clubes donde también eligen los socios y es más fácil llegar a presidente

Fran Duarte 13 MAY 2026 - 11:46h.

El Real Madrid tiene unos requisitos para acceder a la presidencia mucho más exigentes que los de Osasuna, Athletic y Barça

Cuáles son los requisitos y qué se necesita para ser presidente del Real Madrid

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MadridFlorentino Pérez ha revolucionado la actualidad convocando elecciones a la presidencia del Real Madrid a pesar de que aún quedan tres años para que termine el actual mandato. El dirigente dio una atípica rueda de prensa en la que se negó a hablar de los resultados deportivos y se centró en atacar a la prensa, a LALIGA y al Barça con el caso Negreira. Desde fuera parece una estrategia del propio Florentino para reforzarse en el cargo y que mejor manera de volver a mostrarse fuerte que con el respaldo de los socios del club. Por eso convoca elecciones, porque sabe que es muy difícil que haya un candidato que en 10 días consiga cumplir los estrictos requisitos que hay para presentarse a la presidencia del Real Madrid y que el propio Florentino modificó bajo su mandato.

¿Cuáles son estos requisitos? Primero debe tener la nacionalidad española, no poseer ningún otro cargo en el fútbol y tener la mayoría de edad. Además, tiene que ser socio del Real Madrid con una antigüedad superior a los 20 años (actualmente solo pueden ser socios los hijos y nietos de otros socios) y, quizá el requisito más difícil, también tiene que avalar su candidatura con un 15% del presupuesto del club con su patrimonio personal. Unos requisitos que hacen prácticamente imposible que pueda haber un candidato capaz de cumplirlos y enfrentarse electoralmente a Florentino Pérez.

Los requisitos de los otros clubes donde también eligen los socios

Estos requisitos contrastan con los que tienen los otros tres equipos españoles, además del Real Madrid, que son propiedad de sus socios al no ser Sociedades Anónimas Deportivas: FC Barcelona, Athletic Club o CA Osasuna.

En el caso del Barça, los candidatos que quieran presentarse a la presidencia deben ser socios del club con una antigüedad mínima de diez años, debe tener el respaldo de al menos el 5% de los socios (2.321 firmas según las últimas elecciones en 2026), pero a diferencia del Real Madrid, no es obligatorio presentar un aval bancario para ser candidato.

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Algo muy similar sucede en el Athletic Club, que requiere una antigüedad ininterrumpida como socio de al menos un año, aunque históricamente para la presidencia se han exigido periodos mayores o tener la residencia en Bizkaia. También tienen que presentar el apoyo de un número de socios mediante un impreso oficial de aval y cada socio puedo avalar hasta dos candidaturas distintas. Tampoco existe la obligación de presentar un aval económico por parte de los candidatos.

Finalmente, el CA Osasuna si que se acerca a los requisitos que impone el Real Madrid para ser presidente, aunque no llega al extremo del club blanco. El club navarro exige a los candidatos a la presidencia una antigüedad mínima de 15 años de forma ininterrumpida, acompañado de un aval bancario que cubra el 15% del presupuesto de gastos del club, respaldado por el patrimonio personal de los miembros de la candidatura. Además, es necesario presentar un número de firmas de socios con derecho a voto para fijar su candidatura a las elecciones.