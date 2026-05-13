Basilio García Sevilla, 13 MAY 2026 - 07:23h.

Han pasado 7.559 días entre la salida del camero al Real Madrid y el acuerdo para la compra del club

Cerrados los puntos principales del acuerdo entre Sevilla, Five Eleven y Sergio Ramos

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Hay muchas fechas señaladas en la historia reciente del Sevilla FC. Las finales, evidentemente, especialmente en las que se levantaron los once títulos ganados en el Siglo XXI, también otras tan tristes como la de los fallecimientos de Antonio Puerta o José Antonio Reyes, y hay dos en torno a la figura de Sergio Ramos que difícilmente olvidarán los sevillistas.

La primera, el 31 de agosto de 2005, cuando el Real Madrid compró al entonces prometedor defensa camero, pagando el importe de su cláusula de rescisión aunque sin depositarla en la sede de la LFP para que las condiciones fueran más favorables para ambos clubes, extremo que se ocultó durante muchos años. No cabe olvidar tampoco el 3 de septiembre de 2023, cuando ElDesmarque avanzó lo que se haría oficial un día después: Sergio Ramos volvería a jugar en el Sevilla. Pero esta última no llega al nivel de relevancia de este 12 de mayo de 2026, cuando la compra del club por parte del grupo que encabeza con su figura el canterano ha quedado cerrada a falta de firma.

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De una fecha a otra han pasado 7.559 días, Sergio Ramos ha hecho una carrera espectacular como futbolista, especialmente en el Real Madrid. Aún no se ha retirado, pero se espera que lo haga pronto para tomar las riendas del club del que es aficionado desde niño y en el que se formó como futbolista.

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36 títulos entre los dos

Lo cierto es que a ninguna de las dos partes les fue mal separadas. Sergio Ramos se marchó y el Sevilla armó un equipo impensable, capaz de ganar once títulos -siete Europa Leagues, dos Copas del Rey, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España-, mientras que el camero se convirtió en un futbolista legendario que tiene en su palmarés un Mundial, dos Eurocopas, cuatro Champions League, cinco ligas españolas, cuatro Mundiales de Clubes, dos ligas francesas, tres Supercopas de Europa, dos Copas del Rey, cuatro Supercopas de España y una Supercopa de Francia.

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Pero la relación desde su abrupta salida no fue nada sencillo. El sevillismo le señaló como uno de sus grandes enemigos al marcharse justo antes del cierre de mercado. José María del Nido Benavente afirmó años más tarde que “probablemente hayamos sido injustos con Sergio Ramos. En 2013, Del Nido alababa el trabajo del canterano con una esperanza. "Se marchó porque quería ser uno de los mejores centrales del mundo. Nos congratulamos porque se formó aquí y hoy es uno de los baluartes de los campeones del mundo. Ojalá se retire en el Sevilla". Y se va a retirar, pero no para jugar en el Sevilla sino para presidirlo, comandarlo, manejarlo o como quieran llamarlo.

El recuerdo a Antonio Puerta

La relación del sevillismo con Ramos nunca fue fácil, aunque siempre se alabó su recuerdo constante a Antonio Puerta. Comenzó a llevar el dorsal ‘15’ en la selección en honor a Antonio Puerta, ya que el lateral izquierdo debutó con ese número con España. Además, el camero celebró la Eurocopa de 2008 con una camiseta con una foto del fallecido futbolista.

En mayo de 2014, tanto el Sevilla como el futbolista quisieron reconducir la situación. El Ayuntamiento le entregó la medalla de la ciudad al camero y el club le rindió un homenaje en el césped del estadio antes del partido España-Bolivia. "Tenemos que ser gratos con los nuestros, y Sergio Ramos es uno de los nuestros, que salió de nuestra casa, que siente el Sevilla, porque ha hablado con él, y que se pone la camiseta de Puerta cada vez que puede”, decía José Castro, que hoy está a punto de venderle sus acciones.

Las polémicas

Con todo, los aficionados del Sevilla no olvidaban los goles que Sergio Ramos ha marcado y celebrado -algunos de ellos no, como el de la temporada 2015/2016-, al equipo de sus amores. En total, el camero ha anotado siete tantos al Sevilla. El primero de ellos en la final de la Supercopa de España de la campaña 2007/2008 (3-5), en el que celebró su gol acordándose del José María del Nido que estaba en el palco del Bernabéu. El antepenúltimo, el más doloroso, el que empataba una Supercopa de Europa en 2016. Y el penúltimo, el más incendiario.

Fue en un partido de Copa del Rey, en enero de 2017, cuando el central decidió tirar el penalti de una eliminatoria que estaba decidida para acordarse de los Biris Norte. La grada no entendió su lanzamiento a lo 'Panenka' ni que se encarara con ellos con las manos en las orejas, pitando con fuerza al central del Real Madrid. “He pedido perdón a la grada de preferencia, al gol sur y a fondo. Pero a esa parte del estadio que te pita y se acuerdan de tu madre no le pido perdón. He intentado aclarar situaciones, pero no voy a ir uno por uno aclarando una mentira. A Rakitic o Alves, que no han mamado aquí, se les recibe como dioses. Conmigo se acuerdan de mi madre. El día que me entierren será con una bandera del Sevilla y otra del Real Madrid. Me gustaría que me recibieran de otra manera, pero eso no va a cambiar”. Curiosamente, se sancionó al club por estos hechos con un cierre de los sectores de la grada baja de Gol Norte implicados, y se cumplió en la temporada en la que Sergio Ramos estaba en el Sevilla.

La reconciliación

Y cambió. Ya hasta por dos veces. Una vez acabado el plazo del mercado de fichajes del verano de 2023, ElDesmarque adelantaba y el Sevilla FC anunciaba que Sergio Ramos, como agente libre, volvería a jugar en el Sevilla a sus 37 años. El camero comenzó pidiendo disculpas, demostró su ilusión y los recelosos se fueron quedando en minoría. Jugó una temporada, a nivel aceptable y cobrando una ficha mínima teniendo en cuenta su enorme caché, disputando 37 partidos y marcando siete goles, pero no continuó sabedor de la deriva que estaba tomando el club.

El 17 de junio de 2025, hace 695 días, puso otra vez tierra de por medio. Entonces nadie esperaba que volviera al Sevilla del modo que lo va a hacer, aunque sí que se especuló con su regreso como futbolista el pasado mes de enero. Ya habían empezado las negociaciones para la compra. Su segundo regreso al Sevilla FC está a punto de producirse, y esta vez de nuevo hay recelosos, pero también muchos sevillistas agradecidos de que haya sido él quien haya acabado con el mandato de los actuales mandatarios. Solo queda la última firma.