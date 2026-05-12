Basilio García Sevilla, 12 MAY 2026 - 19:26h.

Alberto Pérez-Solano, secretario del consejo, ha representado sus intereses

Del Nido Benavente niega su pelea en el Sánchez-Pizjuán: "Se lo ha inventado el bético Alberto Pérez-Solano"

Compartir







El panorama accionarial del Sevilla FC está a punto de dar un vuelco que será definitivo para acabar con el Sevilla de los sevillistas. La fragmentación del capital social, que hacía que no hubiera un propietario único, va a terminar con la venta al grupo de Sergio Ramos y Five Eleven Capital, ya que todos los accionistas mayoritarios van a vender sus paquetes. Incluido José María del Nido Benavente.

El expresidente es uno de los actores invisibles de todo este proceso de venta, pero tal y como firmó en el pacto de gobernabilidad de 2019, el conocido por el sevillismo como ‘pacto por la pasta’, está totalmente alineado con el resto de los grandes paquetes para la venta. A título individual, Del Nido Benavente maneja aproximadamente un 25% del capital social. Supera el 37% teniendo en cuenta el grupo que le ha apoyado durante los últimos años, una vez que el paquete americano se lo retiró y perdió una mayoría que, no obstante, no le sirvió para nada en las juntas de accionistas al hacer valer el consejo los pactos firmados.

PUEDE INTERESARTE Victoria parcial de Del Nido Benavente en los juzgados

En ellas, se refirió en numerosas ocasiones a Alberto Pérez-Solano como uno de sus archienemigos. El abogado y secretario del consejo de administración, con el que ha protagonizado numerosos enfrentamientos en los juzgados -incluso por una agresión a su compañero Lucas Fernández de Bobadilla-, ha sido el que ha representado su postura durante las reuniones para la venta de la entidad, tal y como ha informado ABC de Sevilla. La invisibilidad de Del Nido Benavente en todo este proceso ha sido únicamente física, ya que estaba enterado de absolutamente todos los detalles.

Las sensaciones de Del Nido Benavente

Con todo, el expresidente y máximo accionista a título individual de la entidad también da la operación por cerrada, únicamente a falta de que se firme en la notaría. De hecho, este martes Radio Sevilla ha transmitido sus sensaciones, toda vez que no quiere efectuar declaraciones públicas hasta que la compraventa no esté cerrada. Entiende Del Nido Benavente que no deberían haberse aireado estas negociaciones, pero tampoco duda de que se firmará en próximas fechas.

En definitiva, Del Nido Benavente, pese a no haber aparecido en las últimas imágenes ni haber estado presente en las reuniones por la compraventa, es un actor más de esta negociación. Pasivo, eso sí. Y será el mayor beneficiado económicamente al contar con el máximo porcentaje de acciones de una entidad que se va a vender en una cifra millonaria, a razón de unos 3.400 euros por título.