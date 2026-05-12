Pepe Jiménez Basilio García Sevilla, 12 MAY 2026 - 12:37h.

Pérez-Solano se mostró muy optimista tras la reunión

El CSD deberá aprobar el acuerdo entre el Sevilla y Sergio Ramos

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Acuerdo prácticamente cerrado entre los principales accionistas del Sevilla, Five Eleven y Sergio Ramos. La reunión vivida este martes en la capital hispalense ha permitido a todas las partes dejar acordados todos los puntos principales y en las próximas jornadas podría concretarse, de manera oficial, la compra accionarial blanquirroja.

Tras una larguísima reunión vivida este pasado lunes, las partes acordaron volver a encontrarse este martes, jornada en la que, según confirman a ElDesmarque, todos los puntos principales han quedado acordados dejando la compra-venta de la entidad vista para sentencia.

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Este acuerdo, que aún debe cerrarse ante notaría y superar ciertos parámetros legales, como el beneplácito del Consejo Superior de Deportes (CSD), está altamente avanzado y lo lógico es que, antes de final de mes, quede confirmado de manera oficial.

Pérez-Solano, abogado del club, atendía a los micrófonos de ElDesmarque tras la reunión de este martes y se mostraba altamente optimista, justo antes de que el propio Sergio Ramos abandonase el hotel de reunión con una sonrisa y algunos gestos positivos.

En estas, y teniendo en cuenta que en el mundo del fútbol nada debe darse por definitivo hasta que se firme, sí se puede decir que todo está encaminado para concretar un movimiento que, igualmente, sigue pendiente del futuro deportivo de la entidad, ya que las cantidades podrían variar en caso de descenso.

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Si nada cambia en demasía, de aquí a finales de mes se seguirán dando pasos formales, se seguirán cerrando flecos burocráticos y, tras todos ellos, se anunciará de manera oficial uno de los movimientos más importantes en la historia -no solo reciente- del Sevilla, que arranca una etapa totalmente nueva con Sergio Ramos con cara visible (aún se desconoce el cargo que ocupará una vez se concrete al 100% la venta).