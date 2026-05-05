Pepe Jiménez Sevilla, 05 MAY 2026 - 15:06h.

El ex del Sevilla continúa muy atento a la situación deportiva del club

Sergio Ramos se pronuncia al fin sobre la compra del Sevilla y espera "novedades" positivas

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No es una única batalla la que el Sevilla tiene activa en estos momentos. Mientras el equipo se juega la vida en el césped para seguir en la élite, los principales accionistas de la entidad continúan negociando la venta al grupo inversor que acompaña a Sergio Ramos, un exfutbolista que, como ha mostrado en sus redes sociales, sigue muy atento a las evoluciones deportivas del club.

Sevillista confeso, Sergio Ramos nunca ha ocultado su seguimiento a la entidad, pero sí ha tenido tramos, sea por contrato o por mera profesionalidad, en las que no ha mostrado tanto interés público por la entidad blanquirroja.

La situación ahora ha cambiado y es que mientras sigue sin equipo, el de Camas continúa liderando al principal grupo inversor interesado en la compra del Sevilla y es por ello que cada guiño es un mensaje al que agarrarse para el sevillismo.

El último lo ha mostrado en sus redes sociales, donde ha compartido un vídeo del ambiente vivido este pasado lunes en el Sánchez-Pizjuán en la cita ante la Real Sociedad.

El exjugador del Sevilla sabe que todo este tipo de gestos son seguidos con atención por el público hispalense y no es la primera vez que se destaca algún like o algún mensaje publicado por el de Camas.

Monchi y la compra de Sergio Ramos

Cuestionado por la posible llegada de Sergio Ramos, Monchi habla en Un podcast con acento, de Daniel Fopiani sobre la due diligence -por lo que parece que está grabado hace tiempo- y tras reconocer que estuvo en el cumpleaños de Sergio Ramos indica que "Si le preguntas a Sergio Ramos, a sus socios o a los accionistas del Sevilla, tampoco tienen 100% claro lo que va a pasar. Yo sé que él, no sé si como presidente, quiere estar en el meollo de la toma de decisiones del futuro del club".