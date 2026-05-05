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Monchi y la llegada de Ramos: "Sé que Sergio quiere estar en el 'meollo' de las decisiones del Sevilla"

Ramón Rodríguez, Monchi, durante su etapa en el Aston Villa
Monchi, durante un encuentro. Cordon Press
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La palabra sobre el Sevilla de una persona como Monchi siempre debe ser escuchada. El exdirector deportivo blanquirrojo conoce a la perfección cómo funciona la entidad y aunque intenta no mojarse en demasía, sabe cómo se vive todo. En su última aparición pública, grabada posiblemente antes de su visita a Cornellá, el de San Fernando habla sobre su día a día, su futuro... y el del club que le permitió llegar a lo más alto.

En una extensa charla en Un podcast con acento, de Daniel Fopiani, Monchi tiene tiempo para repasar todo tipo de temas, pero en la recta final se centra en dos grandes temas: Sergio Ramos y su posible vuelta a Nervión.

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Monchi, en su primera etapa como director deportivo del Sevilla FC
Monchi, en su primera etapa como director deportivo del Sevilla FC. ElDesmarque

Cuestionado por la posible llegada de Sergio Ramos, Monchi habla sobre la due diligence -por lo que parece que está grabado hace tiempo- y tras reconocer que estuvo en el cumpleaños de Sergio Ramos indica que "Si le preguntas a Sergio Ramos, a sus socios o a los accionistas del Sevilla, tampoco tienen 100% claro lo que va a pasar. Yo sé que él, no sé si como presidente, quiere estar en el meollo de la toma de decisiones del futuro del club".

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En este sentido, al ser cuestionado por su posible vuelta junto al exjugador, Monchi insiste en que "a día de hoy, mi día a día es el San Fernando. ¿Eso significa que jamás vaya a trabajar en otro club? No tiene porqué. Mi prioridad siempre será el San Fernando. Todo aquello que pueda aparecer, debe ser compatible con el San Fernando".

"Respecto al Sevilla, a día de hoy no tengo ninguna propuesta para volver al Sevilla, si me llaman, tengo que escucharlo, pero a día de hoy, estoy cómodo como estoy. El San Fernando tiene que ser compatible con todo, si no, no hay propuesta", sentencia.

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