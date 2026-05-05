Pepe Jiménez Sevilla, 05 MAY 2026 - 12:40h.

El exdirector deportivo del Sevilla no se muestra tan tajante como en otras ocasiones

El Espanyol tantea el fichaje de Monchi para liderar la dirección deportiva

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La palabra sobre el Sevilla de una persona como Monchi siempre debe ser escuchada. El exdirector deportivo blanquirrojo conoce a la perfección cómo funciona la entidad y aunque intenta no mojarse en demasía, sabe cómo se vive todo. En su última aparición pública, grabada posiblemente antes de su visita a Cornellá, el de San Fernando habla sobre su día a día, su futuro... y el del club que le permitió llegar a lo más alto.

En una extensa charla en Un podcast con acento, de Daniel Fopiani, Monchi tiene tiempo para repasar todo tipo de temas, pero en la recta final se centra en dos grandes temas: Sergio Ramos y su posible vuelta a Nervión.

Cuestionado por la posible llegada de Sergio Ramos, Monchi habla sobre la due diligence -por lo que parece que está grabado hace tiempo- y tras reconocer que estuvo en el cumpleaños de Sergio Ramos indica que "Si le preguntas a Sergio Ramos, a sus socios o a los accionistas del Sevilla, tampoco tienen 100% claro lo que va a pasar. Yo sé que él, no sé si como presidente, quiere estar en el meollo de la toma de decisiones del futuro del club".

En este sentido, al ser cuestionado por su posible vuelta junto al exjugador, Monchi insiste en que "a día de hoy, mi día a día es el San Fernando. ¿Eso significa que jamás vaya a trabajar en otro club? No tiene porqué. Mi prioridad siempre será el San Fernando. Todo aquello que pueda aparecer, debe ser compatible con el San Fernando".

"Respecto al Sevilla, a día de hoy no tengo ninguna propuesta para volver al Sevilla, si me llaman, tengo que escucharlo, pero a día de hoy, estoy cómodo como estoy. El San Fernando tiene que ser compatible con todo, si no, no hay propuesta", sentencia.