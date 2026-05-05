Pablo Sánchez 05 MAY 2026 - 09:40h.

Iker Muniain, el banquillo de San Lorenzo y cómo ve entrenar en Argentina

Cumple su primera temporada en los banquillos

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Hace un par de años San Mamés despedía a una de sus leyendas tras 16 años en la entidad. Iker Muniain ponía punto y final a su etapa en el Athletic para disfrutar de una nueva experiencia en el fútbol argentino de la mano de San Lorenzo. Después de su etapa allí, colgó las botas para pasar a los banquillos y fue el CD Derio el que le dio la primera oportunidad. Y el navarro no la ha desaprovechado. Tanto es así que su vuelta al cuadro athleticzale la próxima temporada está en el horizonte.

Según informa Deia, Iker Muniain podría convertirse en uno de los 'fichajes' estrella del Athletic para su nuevo proyecto a partir de la próxima temporada. Se avecinan cambios en el club desde que Ernesto Valverde anunciara su salida de la entidad. En los escalafones inferiores también hay moviminetos y Muniain podría convertirse en el nuevo técnico del Basconia.

En el Athletic no pierden de vista la gran temporada que está protagonizando Muniain en el Derio. Tiene al equipo a tiro de piedra del play off a Segunda Federación a falta de una jornada para el final de la liga regular. Su buen hacer, sumado a su pasado rojiblanco y a los movimientos que se plantean en la cantera podrían convertir al navarro en nuevo técnico del tercer equipo.

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Movimientos en el segundo filial

La temporada del Basconia, con Bittor Llopis a los mandos, ha sido sobresaliente. Tanto que en la segunda vuelta solo han sumado una derrota. Su gran trabajo podría tener frutos y se postula como candidato a escalar dentro de las categorías inferiores del club. Ese movimiento es el que dejaría vacío el banquillo del segundo filial athleticzale y para el que Muniain aparece como uno de los principales candidatos. Se avecina un verano cargado de novedades en Lezama.