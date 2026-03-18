Iker Muniain, el banquillo de San Lorenzo y cómo ve entrenar en Argentina

Lucas Gatti Argentina, 18 MAR 2026 - 13:12h.

Todas las opciones que maneja el equipo argentino para su banquillo

La visita relámpago de Muniain por Buenos Aires: del regalo a uno de sus hijos al homenaje en el Nuevo Gasómetro

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Tras el despido de Damian Ayude como entrenador de San Lorenzo de Almagro, debido a los malos últimos resultados, Iker Muniain es uno de los candidatos a sucederlo en el banquillo azulgrana. Luego de la dura derrota del Ciclón ante Defensa y Justicia por 5-2, Ayude fue notificado por el presidente de la institución, Sergio Costantino, de que le iban a rescindir su contrato que vencía a fin de año. A raíz de esta decisión, la Comisión Directiva interina empezó a buscar su reemplazante.

Según pudo saber ElDesmarque, Muniain es uno de los candidatos a dirigir San Lorenzo y se comunicarán con él en los próximos días, en caso de no cerrar a otro entrenador en lo inmediato. Si bien el oriundo de Pamplona gusta en la dirigencia azulgrana, no es el principal candidato, ya que buscan uno con más experiencia en el banquillo. Pero desde el entorno del ex mediocampista, aseguran que el Vasco vería con muy buenos ojos asumir el reto, ya que tiene gran predisposición para dirigir al equipo argentino en esta etapa.

Cabe recordar que Muniain se retiró como jugador profesional en el Ciclón en 2025. Tras 26 partidos, cuatro goles y una asistencia, colgó los botines para ponerse el buzo de entrenador. Actualmente, dirige al modesto CD Derio, del fútbol regional. Sin embargo, su estancia allí podría ser breve en caso de recibir un llamado desde Buenos Aires, aunque difícilmente pueda ser elegido sucesor de Ayude por la escasa experiencia que acarrea como director técnico.

Aunque su regreso a Bilbao como técnico es su gran sueño para el futuro, su presente podría estar nuevamente en Argentina. El de Pamplona, símbolo de lealtad y garra, representaría una apuesta emocional fuerte para el Santo. Esta posible nueva aventura marcaría un hito en su todavía joven carrera en los banquillos, antes de afrontar retos mayores en su hogar. De su desempeño en esta nueva etapa podría depender su consideración futura dentro de los fichajes del Athletic para llevar las riendas del primer equipo rojiblanco.

En las últimas horas, desde la dirigencia azulgrana se comunicaron con Hernán Crespo y Marcelo Gallardo, ambos hinchas confesos de San Lorenzo cuando eran pequeñitos, pero agradecieron las propuestas y no aceptaron el cargo. Ante las negativas de estos dos entrenadores, surgió el nombre de Muniain por el cariño y el fuerte vinculo que tiene con los hinchas azulgranas. Es más, el técnico de 33 años estuvo hace un mes en Argentina, en un viaje relámpago de dos días para visitar el club y ver el partido entre San Lorenzo e Instituto de Córdoba.

Más allá del nombre del exjugador español, la dirigencia maneja una lista de entrenadores con mayor recorrido. Entre ellos Ariel Holan, Pablo Guede, Néstor Gorosito, Martin Palermo, Cristian González y Omar De Felippe. Estos perfiles cuentan con experiencia contrastada en el fútbol argentino, un detalle que podría ser clave para un equipo que necesita resultados inmediatos.

Anoche, el presidente Costantino se reunió con Palermo, ex jugador del Villarreal, para conocer su idea de juego y hubo un principio de entendimiento. El exdelantero, de 52 años, mantuvo una reunión con la dirigencia que dejó sensaciones positivas de las dos partes, aunque en las próximas horas también se reunirán con el Kily González y el resto de los candidatos. La idea de la dirigencia azulgrana es cerrar al nuevo DT en estos días, aunque el duelo por Copa Argentina, el viernes ante Deportivo Rincon, tendría en el banco a Alan Capobianco, orientador de la Reserva.