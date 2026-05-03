Álvaro Borrego 03 MAY 2026 - 12:18h.

El capitán pidió unidad al sevillismo para lograr juntos el objetivo de la permanencia

La probabilidad de descenso del Sevilla FC tras las derrotas de Alavés y Levante

Compartir







Imagen inédita la que se ha vivido este domingo en el Sánchez-Pizjuán. Los Biris Norte acudieron en masa a las puertas del estadio para arengar al equipo después del último entrenamiento previo a la 'finalísima' de este lunes entre Sevilla FC y Real Sociedad, en la que los de Luis García Plaza dependen de sí mismos para lograr tres puntos que le volverían a sacar el descenso. Ese es precisamente el camino para lograr la permanencia. La unión y la cohesión entre jugadores, club y grada para evitar un descenso que sumiría a la entidad en la ruina más absoluta. Nemanja Gudelj, como capitán de la plantilla, quiso tener un gesto de agradecimiento con los aficionados, prometiéndoles in situ que lograrán el objetivo. "Es imposible que descendamos", les decía.

"Señores, de corazón, muchísimas gracias. Es imposible que este club vaya a bajar. Nosotros lo vamos a dejar todo en el campo y vosotros estaréis ahí con nosotros", espetaba el capitán serbio, generando el éxtasis entre los aficionados allí presentes, que despidieron a la plantilla del Sevilla FC, con Gudelj a la cabeza, entre cánticos, bengalas y gritos de ánimo.

El calendario del Sevilla FC y sus rivales directos

Rayo Vallecano (11º con 39 puntos)

En casa: Real Sociedad, Girona y Villarreal.

A domicilio: Getafe, Valencia y Alavés.

Espanyol (12º con 39 puntos)

En casa: Real Madrid, Athletic y Real Sociedad.

A domicilio: Sevilla FC y Osasuna.

Valencia (13º con 39 puntos)

En casa: Rayo Vallecano y FC Barcelona.

A domicilio: Athletic y Real Sociedad.

Elche (14º con 38 puntos)

En casa: Alavés y Getafe.

A domicilio: Celta de Vigo, Elche y Girona.

Mallorca (15º con 38 puntos)

En casa: Villarreal y Oviedo.

A domicilio: Getafe y Levante.

Girona (16º con 38 puntos)

En casa: Real Sociedad y Elche.

A domicilio: Rayo Vallecano y Atlético.

Alavés (17º con 36 puntos)

En casa: Barcelona y Rayo Vallecano.

A domicilio: Elche y Real Oviedo.

Sevilla FC (18º con 34 puntos)

En casa: Real Sociedad, Espanyol y Real Madrid.

A domicilio: Levante, Osasuna, Villarreal y Celta de Vigo.

Levante (19º con 32 puntos)

En casa: Osasuna y Mallorca.

A domicilio: Celta de Vigo y Real Betis.

Real Oviedo (20º con 27 puntos)

En casa: Getafe y Alavés.

A domicilio: Real Betis, Real Madrid y Mallorca.