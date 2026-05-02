Asís Martín 02 MAY 2026 - 21:04h.

Los 44 puntos dan calma y permiten mirar hacia Europa

Doblete de Nico Williams que reparte se MVP en Mendizorrotza: "Jugar con Guru es una locura, me encanta"

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BilbaoEl 'Txingurri' regresó a su Vitoria-Gasteiz de la infancia donde el Athletic Club de Ernesto Valverde ha remontado y vencido este sábado por la noche en el duelo de la jornada 34 de LALIGA EA Sports disputado en el estadio de Mendizorrotza ante el Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores.

Un Athletic que buscaba zanjar definitivamente las preocupaciones y estar más cerca de Europa. Pero tras un derbi vasco que ha terminado con un marcador de (2-4) con los goles de Robert Navarro, Oihan Sancet y el doblete de Nico Williams ya mira a Europa sin problemas.

"Este triunfo es increíble para nosotros, porque cuando se hacen las cuentas parece que no pasa nada por tener 41 puntos, que si somos el Athletic y tal, pero no tienes nada hecho y nadie sabe lo que se sufre en estas situaciones con el equipo y en el cuerpo técnico. Había mucho presión. Es un día muy feliz para mi con mis 500 partidos. La idea es ir a ganar al Valencia y ver dónde podemos llegar y dar alegrías a nuestra gente".

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Nico Williams y Oihan Sancet por fin brillan con el Athletic

Al terminar el encuentro ante los babazorros, ha hablado en Vitoria el míster, Ernesto Valverde, en la sala de prensa, donde ha comentado que "llevamos una temporada difícil con muchas situaciones de jugadores de baja o jugando en Champions con chicos del filial, y Nico ha estado fuera mucho tiempo fuera pero todos queremos que reaparezca y solucione, pero eso lleva su tiempo de estar con el equipo y de coger la onda; pero todos sabemos lo que nos da. Oihan Sancet lleva una temporada sin el instinto goleador del año pasado pero ha reaparecido a tiempo".

"Me alegro mucho por Alex Rego porque ha tenido mucha responsabilidad en la temporada y ha respondido. Y Gorka Guruzeta hace un trabajo increíble, se parte el pecho presionando al rival, por eso juega de titular. Todo el equipo ha estado hoy muy bien, la línea defensiva también".

Ernesto Valverde y la victoria del Athletic Club ante el Alavés en Mendizorrotza

"Nos han marcado nada más empezar y nos ha costado llegar, luego hemos buscado situaciones por dentro pero el empate nada más salir en la segunda parte nos ha ido muy bien pero el balón no paraba y se han vuelto a adelantar. He metido 3 cambios que pensaba que nos iban a venir bien, el gol de Sancet ha sido increíble y Nico ha aparecido en todo el partido".