Lando Norris gana la 'sprint' en Miami y Oscar Piastri confirma el paso adelante de McLaren

Alberto Cercós García 02 MAY 2026 - 18:42h.

Lando Norris logra su primera victoria en este 2026, en la 'sprint' del GP de Miami

Fernando Alonso niega que este 2026 sea su última temporada en la F1: "No siento que haya llegado ese momento"

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Dos quintas posiciones en Australia y en Japón, y una cuarta plaza en la 'sprint' de China. Estos eran los resultados de Lando Norris hasta la fecha. Ahora, y tras un parón de casi un mes por culpa del conflicto en Oriente Medio, McLaren da un importante paso adelante con el británico al frente. El #1 ha aprovechado a las mil maravillas la 'pole' que logró este viernes para la carrera al 'sprint' y se ha llevado el triunfo en una prueba que ha dominado de principio a fin. Norris no ha tenido ningún tipo de impedimento, presión o preocupación por ver peligrar su primera victoria de la temporada. Además, McLaren empieza el sábado de la mejor manera: con Norris siendo el dominador de la 'sprint', Oscar Piastri logra un doblete para la escudería finalizando en segunda posición. Por atrás, Charles Leclerc es quien ha terminado en tercera posición; con Carlos Sainz y Fernando Alonso pasando por meta muy lejos de los puntos.

La nefasta la salida de Kimi Antonelli ya condicionó por completo el devenir de la 'sprint' en Miami. Pese a que los Mercedes demostraron ayer que tenían un buen ritmo de carrera, ninguno de sus monoplazas han sido capaces no solo de plantar cara a McLaren, sino de estar en el podio final. Si bien sí hubo pequeñas batallas entre Ferrari y Mercedes, sobre todo en los primeros giros con Antonelli y Lerclec; era McLaren quien dio con la tecla perfecta para dominar por completo la 'sprint'.

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Primera carrera tras la vuelta... pero sin cambios

Lo que parecía un cambio de tendencia tras las modificaciones de la FIA con el reglamento, ha terminado siendo la misma historia de siempre. Poca acción en pista y pocos adelantamientos. Únicamente cabe destacar la pequeña guerra que tuvieron Antonelli y Leclerc en las primeras vueltas, Max Verstappen sacando la garra con Lewis Hamiton o Isack Hadjar con Franco Colapinto al final de la prueba. Ha sido, en definitiva, una 'sprint' con las posiciones muy ordenadas y sí, con un top7 muy apretado, pero sin una emoción superlativa.

En clave pilotos españoles... la cruda realidad sigue siendo muy dura. Con Fernando Alonso hay poco que decir. El AMR26 está muy lejos de las prestaciones soñadas. Partía en vigésima posición y 'remontó' hasta la decimosexta. Carlos Sainz, por su parte, solo mejoró una plaza: de la decimoquinta a la definitiva decimocuarta.

Así ha terminado la 'sprint' en el GP de Miami