Las primeras conclusiones de la primera reunión de la FIA: se centran en la gestión de la energía

Alberto Cercós García 10 ABR 2026 - 10:21h.

La FIA informa sobre cómo ha ido la primera reunión para reajustar la nueva Fórmula 1

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La nueva Fórmula 1 no ha empezado con buen pie. Más bien, todo lo contrario. Son pocos los equipos o pilotos que están totalmente convencidos de que los cambios realizados con la nueva reglamentación traen cosas positivas. Y es que tras lo vivido en el Gran Premio de Japón con el duro accidente de Oliver Bearman, muchos alzaron la voz. En esta nueva F1 hay cosas por pulir, entre ellas está todo lo relacionado con los adelantamientos, la energía y las baterías. Cuenta Carlos Sainz, por decir un piloto, que lo visto con el Haas de Bearman era algo que ya habían avisado que podía pasar; incluso antes de la carrera Fernando Alonso hacía como una predicción de lo que podía pasar. La falta de seguridad crispa por completo a los pilotos y exigen un cambio cuanto antes.

Durante el parón provocado por las cancelaciones de los Grandes Premios de Arabia Saudí y Baréin, la FIA ha aprovechado para organizar diferentes reuniones y afinar la reglamentación. Este pasado jueves tuvo lugar la primera de ellas, y ya han salido a la luz las conclusiones de la misma. "Se han abordado una amplia gama de temas como parte de la evolución natural del reglamento técnico y deportivo de la F1 para 2026. Se acordó de manera general que, aunque las pruebas celebradas hasta la fecha han ofrecido carreras emocionantes, existe el compromiso de realizar ajustes en algunos aspectos del reglamento en el ámbito de la gestión de la energía", dicta un comunicado oficial de la propia FIA.

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Más reuniones a la vista y sin conclusiones firmes

"El 15 de abril tendrá lugar una reunión sobre el Reglamento Deportivo, durante la cual se debatirán los cambios en la Sección B que sean necesarios para facilitar las modificaciones técnicas. La próxima sesión técnica tendrá lugar el 16 de abril, en la que se dará seguimiento a los puntos debatidos hoy y se abordarán nuevos temas. Está prevista para el 20 de abril una reunión de alto nivel con representantes de todas las partes interesadas, en la que se prevé que se examinen las opciones preferidas propuestas conjuntamente por los equipos técnicos y se busque un consenso sobre el camino a seguir", añaden dejando ver que tienen clara la hoja de ruta.

Como si de una primera toma de contacto se tratara, esta primera reunión parece haber servido para poner los temas sobre la mesa. Ya ordenados y con el tema de la gestión de la energía como punto principal, en las próximas sesiones sí intentarán cerrar temas más concretos para mejorar el día a día de esta nueva Fórmula 1. El próximo 20 de abril se tomarán las decisiones pertinentes.