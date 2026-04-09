Alberto Cercós García 09 ABR 2026 - 14:13h.

Los rumores que llegan desde Países Bajos son claros: McLaren tiene una estrategia para convencer a Max Verstappen

La Fórmula 1 se reúne para afinar la nueva normativa y los pilotos exigen más seguridad

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Con el futuro de Max Verstappen siendo uno de los temas más peliagudos de la actualidad en la Fórmula 1, desde Países Bajos intentan dar con la clave para verle varios años más compitiendo en el 'Gran Circo'. Tras el Gran Premio de Japón, el piloto neerlandés empezó a acaparar todos los focos mediáticos. Y es que 'De Telegraaf' avanzó las intenciones de Verstappen de retirarse de la F1 a finales de año. La nueva reglamentación no le gusta, no le motiva y no se divierte en absoluto pilotando su Red Bull. Él ya lo ha dicho en más de una ocasión, que cuando pierda las ganas de competir no dudará en abandonar el barco. "Esto no son carreras, esto es una broma", ha llegado a soltar Max durante este inicio de Mundial. Una situación que puede cambiar si la FIA ajusta cosas en el reglamento o si otra escudería le asegura ser competitivo en un futuro no muy lejano.

Es aquí cuando McLaren entra en acción. Si bien siempre ha sido Toto Wolff quien en repetidas ocasiones ha insistido en fichar a Verstappen para Mercedes, son los 'papaya' quienes pueden mover ficha ya para convencer al neerlandés. La estrategia no es otra que hacer aún más daño a Red Bull y robarles uno de sus ingenieros más prometedores. Cuentan tanto 'De Limburger' como 'De Telegraaf' que el ingeniero de pista de Max, Gianpiero Lambiase, tiene una oferta sobre la mesa para cambiar Red Bull por McLaren en 2028. El cambio, eso sí, sería mayúsculo, ya que pasaría de ser ingeniero de pista a director de equipo. Se habla de 2028 por una simple razón: tanto el mencionado Lambiase como Andrea Stella -quien apunta a Ferrari-, el actual jefe de McLaren, terminan sus respectivos contratos en 2027.

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Red Bull, contra las cuerdas

Pase lo que pase, la realidad es que en Red Bull continúan viendo cómo sus principales bazas abandonan el equipo. Lo hizo Adrian Newey marchándose a Aston Martin; pero también Christian Horner o Helmut Marko. Una situación muy compleja que claramente perjudica en lo deportivo. Porque lo ocurrido en 2025 con el compañero de box de Verstappen tampoco es normal: primero empezó Liam Lawson, Yuki Tsunoda lo sustituyó a las pocas carreras y ahora es Isak Hadjar quien está con el neerlandés.

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Y toda este contexto podría empeorar si finalmente Gianpiero también hace las maletas de cara a un 2028 que se antoja agónico. Su salida, pese a estar enfocada a medio plazo, provocaría una duda existencial en Verstappen. Porque si el neerlandés decide continuar en la F1, ¿qué le impediría cambiar de aires y seguir con su ingeniero de pista en otra escudería? Si bien todos son conjeturas extraídas de la rumorología, las cábalas son justas y cuadran a la perfección.