Alberto Cercós García 09 ABR 2026 - 10:52h.

Con el último vídeo que ha publicado Lewis Hamilton se confirma la relación que tiene con Kim Kardashian

Qué relación tiene Ferrari con 'La Macarena' y por qué no paran de hablar de ello en la F1

Compartir







A principios de febrero salió uno de los rumores más fuertes sobre una nueva relación entre famosos. Se trataba de Lewis Hamilton y Kim Kardashian. Ambos habían sido 'pillados' en Reino Unido juntos, lo que daba a entender un posible romance tras haber compartido una cena íntima en un hotel de lujo. "Todo parecía muy romántico. Kim y Lewis aprovecharon al máximo todas las instalaciones disponibles. Tenían reservado un masaje para parejas y tenían uso completo de las instalaciones solo para ellos dos", contaba una fuente en The Sun. Poco después, se repitió la situación: esta vez en Paris. Tras varias apariciones públicas, otro momento destacable tuvo lugar en la Super Bowl, en el último vídeo que el propio Hamilton ha publicado en sus redes sociales, parece que lo confirma. Y sí, están juntos.

El piloto británico ha compartido en sus cuentas de Instagram y TikTok un vídeo junto a Kardashian disfrutando de un trepidante paseo a toda velocidad con un Ferrari F40. "Aquí vamos de nuevo. Tokyo Drift Vol. III", posteaba Hamilton. Con la Fórmula 1 de parón por culpa del conflicto bélico, los protagonistas del 'Gran Circo' tienen que matar el tiempo como sea. Sin poder entrenar con un monoplaza de F1, unos aprovechan para ir a ver la Champions League y otro, como Hamilton, para quemar algo de neumático en el asfalto.

Lewis Hamilton se luce con Kim Kardashian a bordo

En el vídeo en cuestión, Hamilton presume de una increíble habilidad al volante de su F40. Centrado en la Daikoku Parking Area en Yokohama, el británico muestra a sus seguidores cómo de bien controla los drifts en uno de los lugares más emblemáticos de todo Japón. Como si de un videoclip o anuncio de videojuego se tratara, Lewis disfruta como un niño pequeño.

PUEDE INTERESARTE El incómodo momento de Esteban Ocon y Pierre Gasly en el PSG-Liverpool: sentados juntos pese a ser enemigos

Todo empieza con Hamilton posando con su F40, justo antes de subirse y ponerse al volante para demostrar sus habilidades. Con tomas rápidas, dinámicas y dando sensación de mucha adrenalina, no se termina nunca de ver claramente si el inglés está o no solo en el vehículo. No es hasta el final del vídeo que se ve claramente a Kim Kardashian sentada en el sitio del copiloto. Y ella mismo, asombrada, dice: "¡Esto es una locura!". Un cierre de oro para un vídeo que confirma la relación entre ambos.