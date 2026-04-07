Redacción ElDesmarque Madrid, 07 ABR 2026 - 14:41h.

Carlos Alcaraz ha dejado un momento divertido cuando le han preguntado por su piloto favorito de la Fórmula 1

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Carlos Alcaraz ha tenido un pequeño descuido al no acordarse de qué piloto de Fórmula 1 admira. El tenista murciano fue sometido a un test en el que tenía que elegir los números uno de cada deporte y el jugador español se quedó completamente en blanco cuando tenía que escoger a qué piloto idolatra. El número 1 del mundo está disputando el partido de segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo frente al argentino Sebastián Báez. Alcaraz defiende el título que consiguió la temporada pasada tras vencer al italiano Lorenzo Musetti por 3-6. 6-1, 6-0. La gira de tierra batida ya ha comenzado y el jugador español espera volver a la senda de las victorias después de caer eliminado en el Masters 1000 de Miami hace unas semanas.

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El lapsus de Carlos Alcaraz al elegir su piloto favorito de la Fórmula 1

El tenista murciano ha dejado un momento divertido al tener un lapsus cuando le preguntaron por el mejor piloto de la Fórmula 1: "Soy muy de Fernando Alonso, ya sé que ahora no está muy bien pero soy de Alonso. Si tuviese que elegir ahora mismo quien está bien, obviamente, Kimi Antonelli es el que mejor está" declaró Carlos Alcaraz. Cuando habló sobre que piloto admiraba, que en este caso era Lewis Hamilton, el español no supo encontrar el nombre durante medio minuto y tuvo que pedir ayuda a la gente que estaba detrás de cámaras. Al escuchar la respuesta, el murciano dijo que "no le salía el nombre" y posteriormente, entre risas, le pidió al entrevistador que no publicara este descuido: "Esto lo cortas".

Carlos Alcaraz elige a los números uno de cada deporte

El medio Eurosport ha publicado un test en su perfil de X que le han realizado a Carlos Alcaraz donde tenía que elegir al número uno de cada deporte. Para el murciano, el mejor futbolista del mundo es Kylian Mbappé y a la pregunta de quien es el mejor jugador de baloncesto, el tenista respondió con humor: "LeBron James o Stephen Curry, aunque iría por mi amigo Jimmy Butler". Respecto a los Juegos Olímpicos, Alcaraz eligió a Michael Phelps y para el tenis femenino a Serena Williams. El número 1 del mundo no evitó la pregunta sobre el mejor tenista masculino de la historia: "En cuanto a títulos, Novak Djokovic, sin ninguna duda" confesó el murciano. Las dos últimas cuestiones también fueron sobre tenis y Alcaraz eligió Barcelona o Madrid como su torneo preferido y la final de Wimbledon de 2008 entre Roger Federer y Rafael Nadal como su partido favorito.