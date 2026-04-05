Andrea Esteban 05 ABR 2026 - 23:46h.

El joven español asciende más de 100 puestos

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El tenis español suma una nueva ilusión. Rafa Jódar, a sus 19 años, conquistó en Marrakech el primer título de su carrera profesional tras imponerse al argentino Marco Trungelliti (6-3, 6-2), firmando además un ascenso meteórico en el ranking ATP hasta situarse entre los 60 mejores del mundo.

Un salto espectacular que inevitablemente ha provocado comparaciones con figuras como Carlos Alcaraz, algo de lo que el joven madrileño prefiere alejarse.

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Primer título y explosión en el ranking

El triunfo en Marrakech no solo supone su estreno en el palmarés, sino también un hito en su corta carrera: se convierte en el campeón más joven del torneo y escala más de cien posiciones en la clasificación mundial.

Jódar vive su primer año como profesional con una progresión imparable, aunque mantiene los pies en el suelo: “Sabía que estaba trabajando muy bien, pero los resultados no siempre dependen de uno. Esta semana ha salido todo”.

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Sin comparaciones, siguiendo su propio camino

En pleno auge, las comparaciones con Carlos Alcaraz o incluso con Rafael Nadal han sido inevitables. Sin embargo, Jódar lo tiene claro: “Cada uno tiene que seguir su camino, mejorar su nivel y no compararse con nadie”.

El madrileño reconoce que aprende de ambos, pero sin elegir referentes únicos: “Intento aprovechar consejos de todos, pero sin quedarme con uno”.

Más allá de resultados, Jódar insiste en una idea que define su filosofía: “Siempre que salgo a la pista es para divertirme”.

Esa mentalidad, unida a su atrevimiento y falta de miedo ante rivales de mayor nivel, está siendo una de las claves de su irrupción en el circuito.