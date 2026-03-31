Álvaro Morata, presente en el entrenamiento de Carlos Alcaraz y Martín Landaluce

Miguel Casado 31 MAR 2026 - 13:59h.

Los dos tenistas ya han comenzado a preparar la gira de tierra batida

La incógnita detrás del nuevo tatuaje de Carlos Alcaraz tras conquistar el Open de Australia

Compartir







El Masters 1.000 de Miami puso fin a la primera fase de la temporada, desarrollada en pista dura. Por ello, este mismo lunes, Carlos Alcaraz y Martín Landaluce se pusieron manos a la obra con la tierra batida, cuya gira se extenderá hasta el próximo mes de junio, cuando se juegue Roland Garros.

Los dos tenistas compartieron instalaciones en el Club de Campo de Murcia, en El Palmar, donde dejaron imágenes de su saludo. Pero este martes han ido un paso más allá, y es que han intercambiado pelotas sobre las pistas del Club de Tenis de Murcia.

PUEDE INTERESARTE Carlos Alcaraz se salta todos los protocolos con la Reina Sofía en Miami: de los dos besos al tuteo

Ambos se han ejercitado por separado y con su equipo, para después enfrentarse en las instalaciones de la capital de la Región de Murcia y con un testigo de lo más especial.

Álvaro Morata, testigo de lujo en el entrenamiento

No ha sido otro que Álvaro Morata, delantero del Como 1907, el invitado de lujo que ha visto muy de cerca la sesión de entrenamiento de Carlos Alcaraz y Martín Landaluce.

Tal y como ha compartido el periodista Germán Abril en sus redes sociales, el que fuera capitán de la Selección Española ha estado en las gradas del recinto presenciando los golpes de los profesionales de la raqueta.

Carlos Alcaraz y su objetivo de defender el número 1

La gira de tierra batida llega con una presión añadida para Carlos Alcaraz, pues tras las derrotas en Indian Wells y Miami puede perder el número 1 del ranking ATP en el primer torneo, Montecarlo.

La inactividad de Sinner durante 2025 por sanción coloca al italiano en una posición 'privilegiada', pues tiene por delante pocos puntos que perder y muchos que ganar. Al contrario que Carlitos, que defiende un buen montante sobre la arcilla.

Tanto es así, que en el torneo del Principado, si Sinner se alza con el trofeo e independientemente de lo que haga Alcaraz, el transalpino saldría como líder de la clasificación.